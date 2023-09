Ekspert: Putin virker lidt desperat

Kim Jong-un blåstempler fuldstændig krigen i Rusland ved at omtale den som en 'hellig krig'.

Så klar er meldingen fra fra Flemming Splidsboel, militærekspert og seniorforsker ved DIIS, efter at Ruslands præsident, Vladimir Putin, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, onsdag mødtes i Rusland.

- Konklusionen på hans kommentar (hellig krig, red.), er, at han fuldstændig blåstempler krigen i Ukraine.

Første håndtryk

- Det er en nødvendig krig, det er en retfærdig krig, det er en legitim krig. Det ligger i ordet hellig krig, siger Splidsboel da Ekstra Bladet snakker med ham.

Putin og Kims første håndtryk fandt sted på den russiske rumaffyringsstation Kosmodrom Vostotsjnyj, angiveligt fordi Putin vil hjælpe Kim og Nordkorea med at lave satelitter. Men det tvivler Flemming Splidsboel på.

- Rusland har ikke tænkt sig at overføre deres teknologi til Nordkorea, så de kan kopiere det. Den del vil jeg være skeptisk over for.

- Hvis man først får den teknologi, kan den også bruges militært. Og vi skal huske på, at Rusland er nervøse for, hvad der sker på den koreanske halvø.

Rusland og Nordkorea deler grænse

Ifølge Splidsboel er der en helt særlig grund til Ruslands bekymring.

- Vi glemmer ofte, at Rusland og Nordkorea grænser op til hinanden. Så hvis der kommer atomkrig på den koreanske halvø, så rammer det også Rusland.

- Det er ikke umuligt (satellit-teknologi, red.), for vi ved ikke, hvor desperate russerne er. Men jeg er skeptisk.

Flemming Splidsboel fortæller, at vestlige kilder siger, at Nordkorea skal levere våben til Rusland, men at efterretningstjenester vil opsnappe, hvis det sker. Alt tyder dog på, at omdrejningerne for mødet er våben.

- Det er sovjetiske våben, som de køber, som Nordkorea har købt for 30-40 år siden. Jeg kender ikke standen, men de skal have adgang til våben, der passer til deres systemer, og det gør de sovjetiske, lyder det fra Flemming Splidsboel.

Vladimir Putin og Kim Jong-un omgivet af embedsmænd. Foto: Ritzau Scanpix/Mikhail Metzel

'Farlige og delvist desperate'

Nordkorea er et isoleret land og er derfor afhængig af hjælp fra andre. Men for Putin er det en ny situation.

- Hvis russerne virkelig har fået tømt deres lager så meget, og de ikke har mulighed for at producere nyt, så de er nødt til at ringe til Nordkorea og bede om hjælp, så vidner det jo om, at der er lidt desperation hos Putin, lyder det fra Flemming Splidsboel.

Det er også kraftige rygter om en ny mobilisering i Rusland fra Putins side ifølge Splidsboel, og hvis det ender med at være tilfældet, er der intet at diskutere - så er de meget pressede.

- Men alle indikationer er baseret på vestlige medier, så vi ved det faktisk ikke, understreger han.

'Vi skal snart ses'

Under mødet mellem Kim og Putin kom det også frem at de skulle have et 'strategisk samarbejde'.

- Det er tom snak, lidt ligesom at sige 'vi skal snart ses, ik'? Men vi skal huske på, at Rusland er skeptiske over for Nordkorea, siger militærekspert Flemming Splidsboel.

Han slutter af med at sige, at Nordkorea ikke kan tilbyde Rusland noget rigtigt ud over våben, men at de kan hjælpe hinanden politisk ved at snakke hinanden op og stemme imod alt i FN.

