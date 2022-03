Ekspert: - Putin viser svaghed

At Vladimir Putin stillede op for åben skærm, kort efter den ukrainske præsident talte med den amerikanske kongres, viser tegn på svaghed. Sådan lyder ordene fra ekspert i retorik

Onsdag talte den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, med den amerikanske kongres, og præsidenten var klokkeklar i sine ord. Ukraine ønsker mere hjælp fra USA.

Godt en time efter kunne man se Vladimir Putin tale på russisk tv, og ifølge Ketil Raknes, der er ekspert i retorik ved Høyskolen Kristiania i Norge, viser det ikke gode tegn.

- Han (Putin, red.) viser svaghed. Han gør det helt tydeligt som en reaktion på, at folk omkring Putin har fortalt ham, at de taber, siger Ketil Raknes til norske Dagbladet og fortsætter:

- Det er ikke kun, at det går dårligt militært. Informationerne er også blevet til en krig, og her er det en katastrofe for Putin.

Derudover er den norske ekspert sikker på, at det ikke var tilfældigt, at Putin tog ordet kort efter Zelenskij.

For hvad handlede Putins tale om? Ifølge Ketil Raknes snakkede den russiske præsident om de mest berømte konspirationsteorier fra Kreml for at fjerne fokus fra Zelenskijs tale.

Vladimir Putin har siden den russiske invasion holdt igen med taler og kommentarer, mens Volodimir Zelenskij har været meget aktiv i mediebilledet.

