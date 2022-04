Ekspert: Rusland lyver om raketangreb på togstation

Raketangrebet på togstationen i Kramatorsk har fået begge sider til at beskylde hinanden for at have udført angrebet.

Ukraine står på den ene side, og hævder, at det er russiske Tochka-U raketter, som har ramt togstationen, hvor mere end 1000 civile ventede på at blive evakueret.

På den anden side står Rusland, som hævder, at de slet ikke ejer den form for raketter længere, og det derfor slet ikke kan være dem der har udført angrebet. Russerne hævder, at deres Tochka-U raketter forlængst er skiftet ud med den nye og mere moderne Iskander-raket.

Den påstand passer ifølge dansk militærekspert ikke. Russiske Tochka-U raketter er blevet anvendt i Ukraine - af russerne.

- Raketterne er set anvendt af russiske styrker i Ukraine, og russerne har ikke skiftet dem allesammen ud, siger Anders Puck Nielsen, som er militærekspert og -forsker hos Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet.

Hver dag samler Ekstra Bladet de vigtigste nyheder fra krigen i Ukraine til dig.

Nyt russisk fokus

Det russiske fokus er skiftet, efter deres første militære mål ikke blev mødt.

Væk er russiske styrker fra Kiev og det nordlige Ukraine - i stedet fokuserer de russiske styrker nu deres militære indsats i den sydøstlige og østlige del af Ukraine.

Den ændrede strategi kan være en af årsagerne til, at angrebet har fundet sted, og det er da også russerne, som har de 'bedste' grunde til at angribe den østukrainske by.

- Min vurdering er, at det er russerne, som har angrebet togstationen. Russernes motiv kan være, at nedbryde den ukrainske moral ved at vise hvor brutale de er. Russerne forsøger med angrebet at ødelægge moralen hos den ukrainske hær og den ukrainske befolkning, siger Anders Puck Nielsen.

Mindst 50 døde ved angrebet

De seneste dødstal viser, at mindst 50 er døde, og mere end 100 civile er sårede ved det blodige angreb på togstationen i Kramatorsk.

Byen ligger i den østukrainske provins Donetsk, og har et indbyggertal på cirka 157.000.

Da raketterne ramte stod mere end 1000 civile og ventede på at blive evakueret.

Billeder viser grusomhederne efter raketangreb på togstationen i Kramatorsk