Ekspert: - Russiske styrker vil kollapse om få uger

To til fire uger.

Så kort tid vil der ifølge en britisk ekspert gå, inden Rusland løber tør for soldater.

- Dybest set vil russerne løbe tør for tropper, og ukrainerne vil gå til modangreb, siger Mike Martin, britisk militærekspert, ifølge BBC.

Russerne skulle ifølge Mike Martin have misset deres eneste mulighed for at overtage Donbas-regionen.

Og det har ikke hjulpet dem, at de har indsat tropper, som har deltaget i kampene andre steder i Ukraine.

Tværtimod så er tropperne fra de nordlige kampe i Ukraine så ilde tilredt, at de ikke er stærke nok til at fuldføre de mål, som russerne har sat. Det vurderer den britiske militærekspert.

Tidligere har den britiske udenrigsminister, Liz Truss, sagt at det vil tage 10 år, før krigen er slut, men det afviser den britiske ekspert.

Han mener, at de russiske styrker vil kollapse inden da, og det vil formentlig medføre et kup mod den russiske præsident, Vladimir Putin.

Dansk ekspert stort set enig

Jacob Kaarsbo, senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste, mener også at de russiske styrker vil kollapse på et tidspunkt.

Han giver dog en lidt længere tidshorisont på seks til otte uger. Det siger han til TV 2.

- Det, der er svært at sige, er hvornår de løber tør for mandskab. Jeg tror, der går lidt længere tid. Jeg tror, der kan gå et sted mellem fire og otte uger, men de mangler kampsoldater, og derfor vil det knække på et tidspunkt, siger Jacob Kaarsbo.

Et kup mod Putin ser han også som værende sandsynligt, og ifølge Jacob Kaarsbo kan det ske indenfor de næste par år, hvis krigen i Ukraine ikke går som forventet.

Det kan desuden lægge yderligere pres på den russiske præsident, hvis borgerne i Rusland kommer i økonomiske problemer som følge af krigen.