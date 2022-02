Ekspert: Sådan kan Ukraine kæmpe

Ukraines militær har sandsynligvis koncentreret deres styrker ved lokaliteter, hvor de forventer at kæmpe længe mod russerne, vurderer Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.

- Ukrainerne ved, at de i antal højst sandsynligt vil være underlegne, så de er nødt til at indrette kampen efter det. Ukraines fordel er, at de har kunnet forberede sig på det her i flere måneder, og det tyder på, at de har placeret sine styrker i terræn, hvor du naturligt vil kunne forsvare bedst muligt med færrest mulige mænd.

- Helt generelt kan det for eksempel være terræn ved enten bjerge, bakker eller floder, som landtropperne skal passere, siger Esben Salling Larsen.

Missiler

Ved den strategi kræver det dog også, at ukrainerne må vælge ikke at forsvare visse dele af landet, for ikke at strække sine styrker for tyndt ud.

- Ukrainerne forsøger at holde deres styrker så intakte i så lang tid som muligt og ikke fare frem. Så man lader russerne køre lidt ind i landet, og så i stedet satse på at kunne bremse dem ved steder, hvor terrænet giver dem nogle fordele.

- Og her giver de defensive våben, som USA og vesten har sendt til Ukraine, det ukrainske forsvar bedre mulighed for at forsvare sig og holde sin position, siger Esben Salling Larsen, der har ekspertise inden for blandt andet militærstrategi.

Her ses beskadigede radarfaciliteter ved den byen Mariupol i den østlige del af Ukraine torsdag. Foto: Sergei Grits / Ritzau Scanpix

Kan ikke flytte tropper

En såkaldt stedbunden kamp, hvor man kæmper fra den samme position og ikke flytter sine styrker rundt, kan også være en forberedelse på at miste kontrollen over ukrainsk luftrum.

Siden torsdag morgen har der også været meldinger om russiske missilangreb, blandt andet på radaranlæg og lufthavne.

- Grunden til, at russerne forsøger at få overlegenhed i luften, så er det, fordi du så kan forhindre modstanderen i at flytte tropper rundt, fordi man vil kunne angribe dem, når de flytter sig, siger Esben Salling Larsen.

Kan kæmpe ved havet

Uden at vide det præcist, så tror militæranalytikeren, at Ukraines militær vil have investeret meget i at forsvare den syd-østlige del af landet ud mod havet.

- Hvis jeg skulle gætte på noget, så har de nok langt nogen tyngde ned mod det Azovske Hav. For hvis det er russernes mening at tage Ukraine, så vil det være et område, som russerne ikke vil kunne komme udenom at tage.

- Og tænker man to-tre skridt frem, så vil det også være et område, hvor man vil kunne sende forstærkninger ind, siger Esben Salling Larsen.

Adskillige soldater og civile er ifølge ukrainske myndigheder allerede omkommet, og torsdag omkring middag lød det fra Ukraines regering, at mindst 40 soldater var blevet dræbt i kampe.