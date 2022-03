Ekspert svarer: Er Putin rablende skør?

Krigen i Ukraine er en realitet.

De færreste så den komme, og antallet af fordømmelser fra verdens lande rettet mod Kreml og Vladimir Putins er for mange til at holde styr på.

Putin har bevist en utrolig uforudsigelighed, men hvilket rationale kan gemme sig bag voldsomhederne i den tilspidsede situation mellem Rusland og resten af verden?

Sidste mulighed

Ifølge forsvarsekspert Peter Viggo Jakobsen er det ikke rent galskab, der har ført til Putins krighandlinger, men han har undervurderet, hvor hårdt omverdenen ville gå til ham, og hvor hårdt ukrainerne har stået imod.

- Rationelt går et land kun i krig, fordi et land ikke føler, de kan opnå det, de vil, med andre midler.

- Hvis man kigger på Putin, så står han med en mangel på nogle indrømmelser fra den ukrainske regering, som han gerne vil have omkring den særstatus, de besatte områder skulle have.

Peter Viggo Jakobsen refererer til den anden del Minsk-aftalen fra 2015, hvor der blev lovet en vis form for selvstyre i Luhansk og Donetsk. Aftalens bestemmelser blev aldrig fuldt implementeret, som Putin kunne ønske.

- Der har været forhandlinger siden 2015, og der blev indgået en aftale, som ikke blev implementeret, fordi det ville give de to områder veto-ret om Ukraines sikkerhedspolitik, så Ukraine potentielt ikke kunne blive en del af Nato.

- Denne veto-ret vil regeringen i Kiev ikke være med til. Der kom Rusland ingen vegne med diplomati.

Vestenvinde mod Rusland

Ud over det fejlslagne forsøg på diplomati fra Ruslands side, så er østudvidelsen noget, der kommer for tæt på Putin.

- Russerne har vedholdende brokket sig over udvidelsen mod øst fra EU og Nato, som 'begår strandhugst' på det, som russerne ser som deres nære udland.

- Og hvis man fremskriver den udvikling, som der er sket efter Den Kolde Krig, så kommer Nato-udvidelsen tættere og tættere på. Det, som udløste konflikten i 2014 på halvøen Krim, var udsigten til, at Ukraine skulle have en tættere forbindelse til EU gennem en associations-aftale. Det ville måske også kunne betyde Nato, siger Peter Viggo Jakobsen.

Dertil nævner han et løfte fra 2008, hvor Nato anført af USA og George Bush sagde, at Ukraine en dag kunne blive et medlem af alliancen som noget, Putin ikke indfinder sig med.

- Og det betyder også, at den eneste måde, man efterhånden kan forhindre en østudvidelse fra russisk side er ved at bruge militær magt, siger Peter Viggo Jakobsen.

Tør Putins nærmeste at sige ham imod?

Mandag sidste uge, blot tre dage inden invasionen af Ukraine, live-dækkede russisk stats-tv et bizart sikkerhedsmøde, hvor Ruslands chef for udenrigsefterretningstjenesten, Sergej Naryshkin, forsøgte at mane Putin til besindighed og opfordrede til dialog med vesten.

Det blev Putin tydeligt irriteret af, hvilket ses i klippet nedenfor.

'Foreslår du, vi starter forhandlinger', spurgte Putin.

'Nej.. jeg..' stammede Naryskin.

'Eller anerkender suverænitet?', sagde Putin efterfølgende

'Jeg vil..'

'Vær tydelig, Sergej!'

'Jeg støtter forslaget om at indlemme folkerepublikkerne Donetsk og Luhansk i Den Russiske Føderation, stammede Sergej Naryshkin, hvorefter Putin efterlod et lille smil.

Uanset om klippet er iscenesat eller ej, var det et sjældent indblik i magtforholdet mellem Putin og sine rådgivere.

For selv kyndige Rusland-eksperter ved meget lidt om, hvordan det interne sammenspil mellem Putin og sit nærmeste embedsværk. Det fortæller Jakob Tolstrup, som er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.

- Det korte svar er, at vi ikke ved, om nogen i den inderste kreds vil modsige ham, hvis de er uenige. Vi ved, at Putin tager beslutninger med relativt få mennesker, han rådfører sig med.

Tolstrup fortæller, at det er uvist, hvorvidt Putins møder med sine nærmeste foregår på samme måde, som det ugegamle tv-indslag viste.

- Men det er et udtryk for, at hvis man siger Putin imod, så vil der være en frygt for at blive opfattet som illoyal. Hvis man bliver det, risikerer man at ryge ud af indercirklen og miste økonomiske, sociale og politiske privilegier, siger Jakob Tolstrup.

Som Hitler og Stalin

Jakob Tolstrup kalder Putins ledelsesstil et 'personalistisk diktatur', som betyder, at det er én magtfuld skikkelse, som forhører sig hos meget få.

- Uden sammenligning lyder det som Hitlers inderkredse, hvor der var et magtspil om at være tæt på ham?

- Det er fuldstændig de samme dynamikker. Hitlers Tyskland og Stalins Sovjet er ekstrem-eksemplerne på sådanne diktaturer. Putin er ikke oppe på det niveau, men det er de samme tendenser og samme dynamikker. Der er en inderkreds, der prøver at positionere sig bedst muligt.

- Det er måden, man får magt hos Putin. Vi har tidligere set ham irettesætte folk, men ikke som den måde, vi så forleden, hvor han var intimiderende.

- Spørgsmålet er så, at nu hvor han har betvivlet fornuften i den politik, som han fik foreslået, så vælger Putin at udstille Sergej Naryshkin på offentligt tv. Er det et signal til andre eliter, altså hvis de tænker på at sige ham imod, får det så konsekvenser?