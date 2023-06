Ekspert: Vi bør være bekymrede

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger om uroligheder i Rusland, at 'det, vi ser, er en kniv i ryggen', og at 'vi står over for forræderi'.

Situationen i Rusland har udviklet sig i en dramatisk retning mellem Wagner-lederen, Prigozjin, og det russiske styre.

Og det kan være starten på en mulig russisk revolution, hvis man spørger militæranalytiker Anders Puck.

- Hvis ikke Putin lykkedes med at få styr på det her ret hurtigt, så er det, at snebolden kan begynde at rulle, siger han.

Han sammenligner det med situationer, som vi så i 1905 og 1917, hvor der var russiske revolutioner, der kom på bagkant af krige, der gik 'rigtigt dårligt'.

- Det er jo dramatisk, og det viser, at det russiske system slår sprækker, og Putin ikke har styr på de indre linjer.

Uforudsigeligt

Ifølge Puck bør eskaleringen af de interne stridigheder i Rusland være et signal om, at Vesten burde overveje og forberede sig på, hvordan Putin eventuelt kommer til at reagere.

- Generelt er ustabilitet i Rusland noget, som vi bør være bekymrede for. Det er uforudsigeligt. Hvis han mister magten internt i Rusland på grund af det her, vil det blive anset som et tegn på svaghed og dårlig håndtering fra hans side, og det kan det indebære en form for risiko, siger han.

- Hvis Putin bliver bekymret for, om han kan bevare magten, så aner vi ikke, hvad han kunne finde på at gøre. Derfor er vi nødt til at gøre os nogle overvejelser om, hvad der kunne ske, hvis det her eskalerer yderligere.

Hårdt mod hårdt

For at undgå sneboldseffekten mener Anders Puck, at det er vigtigt, at den russiske præsident reagerer hurtigst muligt.

- De er nødt til at få isoleret de her Wagner-soldater. Det handler om at give dem et ultimatum, og hvis ikke de overgiver sig inden et givent tidspunkt, så skal de rykke ind, siger han.

Tidligere lørdag talte Vladimir Putin, hvor han sagde, at 'modsvaret ville blive hårdt.'

Dog mener Anders Puck, at der kan være visse udfordringer lige nu i at spille hårdt mod hårdt.

- Det foregår i en russisk storby, hvor der er en masse civile russiske borgere, og det ville være en enormt dårlig situation for Putin, hvis han begynder at lade det gå ud over dem, siger han.