Ekspert: Vil være katastrofalt

Ukraines præsident siger, at katastrofen var nær, da strømmen gik på Europas største atomkraftværk. Ekspert er enig i, at det kunne være endt katastrofalt

Atomkraftværket i Zaporizjzja, der er belejret af de russiske styrker, stod uden almindelig strømforsyning i flere timer torsdag.

Derfor måtte atomkraftværket køre på backup-generatorer, før strømforsyningen kom tilbage.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at verden var tæt på en decideret atomkatastrofe, og ifølge Sven Poul Nielsen, der er seniorforsker ved DTU Miljø, kunne situationen da også have været endt katastrofalt.

- Potentielt kan det føre til en katastrofe, hvis der er de rette omstændigheder. Hvis brændslet, som står i kølebassinerne, er taget lige ud fra en reaktor, så vil det være et alvorligt problem, hvis der ikke er strøm.

Vigtigt med køling

Sven Poul Nielsen understreger, at han ikke kender til de specifikke detaljer i atomkraftværket i Zaporizjzja.

Derfor kan det være svært at sige, hvor lang tid værket kan stå uden strøm, før det bliver katastrofalt.

Han har dog før hørt, at de ukrainske atomkraftværker kan stå uden strøm i halvanden time, før det bliver kritisk, men det er et usikkert estimat.

Overordnet set kommer det an på brændselstilstanden, og hvor frisk brændslet er, efter det er blevet taget ud af reaktoren.

Det er nemlig her, at der produceres mest varme på grund af henfald i radioaktivt stof. Behovet for nedkøling aftager efterhånden med tiden.

Fukushima

Da Sven Poul Nielsen ikke kender til detaljer for atomkraftværket, sammenligner han i stedet situationen med kernekraftulykken i Fukushima.

Her mistede det japanske atomkraftværk strøm i en længere periode, som medførte manglende pumpekapacitet til at pumpe vand rundt og køle brændsel fra reaktoren.

Det endte med en atomkatastrofe, hvor radiaktiv forurening bredte sig ud over Japan og Stillehavet.

Svært at vurdere

Hvis ulykken sker, er det ifølge Sven Poul Nielsen svært at vurdere præcis, hvor alvorlig situationen vil være.

- Der ville komme betydelige udslip af en masse radioaktive stoffer til omgivelserne. Man ville blive nødt til at evakuere en masse folk. Det ville være meget traumatisk, besværligt og en stor ulykke for de mennesker, som bor i området.

- Ukraine er i forvejen hærget, så det ville bare være en ekstra katastrofe oveni, hvis der skulle ske en overophedning af brændsel.