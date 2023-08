Ekspert: Wagner-gruppen er færdig

Wagner-boss Jevgenij Prigozjin og grundlægger Dmitrij Utkin blev onsdag meldt dræbt i et flystyrt et sted mellem Moskva og Sankt Petersborg.

Og det varsler nye tider for tropperne i den berygtede lejehær, som formentlig er færdig. I hvert fald som vi kender den.

Sådan lyder analysen fra Niklas Rendboe, projektforsker ved Forsvarsakademiet med speciale i Wagner-gruppen.

- De er færdige i den form, de har haft indtil videre. De enkelte soldater kan sagtens kæmpe videre, men det vil formentlig ikke være under samme navn, ry og rygte.

- Det er meget sandsynligt, at Wagner-gruppen er færdig, siger han til Ekstra Bladet dagen derpå.

'En hovedløs organisation'

Wagner-gruppen har i en årrække taget sig af Putins beskidte, blodige arbejde i Afrika, Mellemøsten og Ukraine.

For en stund vil gruppen formentlig fortsætte sine missioner, vurderer eksperten. Men på sigt bliver historien nok en anden.

Dmitrij Utkin, angiveligt Wagner-gruppens grundlægger, og Jevgenij Prigozjin mindes i byen Novosibirsk. Foto Vladimir Nikolayev/AFP/Ritzau Scanpix

- Du kan ikke sige Wagner uden at sige Utkin eller Prigozjin. Det er de to mest ikoniske ledere, der er døde nu. Der er ingen tilbage, der kan lede dem, så lige nu er det en hovedløs organisation.

- Det er svært at forestille sig, at de kan holde sammen over tid. Også på grund af de interesser, folk omkring gruppen har. Eksempelvis andre russiske oligarker, siger Niklas Rendboe.

'Længe ventet'

Startskuddet til Wagner-gruppens nedtur lød, da Prigozjin og co. indledte et mytteri og marcherede mod Moskva 23. og 24. juni. Først kostede det en tur i belarusisk eksil for 'Putins kok'.

Siden har der været meldinger om, at gruppen har været hårdt presset, inden Prigozjin tilsyneladende hastede til og fra Afrika i panik tidligere på ugen.

- Man kan ikke opføre sig for overrasket over, hvad der skete onsdag. Det var mærkeligt, der ikke var nogen anden afslutning efter mytteriet. Det, vi får her, virker som en længe ventet, men stadig foreløbig afslutning på det hele, vurderer Niklas Rendboe.

Billedet her viser angiveligt det brændende fly, som Utkin og Prigozjin skulle være styrtet ned i. Det er delt på Telegram af Grey Zone-kanalen, som ofte har delt Wagner-budskaber. Foto: Grey Zone/AFP/Ritzau Scanpix

Nyt oprør?

Med soldater spredt for alle vinde og mangel på en samlende leder er sandsynligheden for et nyt Wagner-oprør mod Putin ikke særlig høj, fortsætter eksperten.

- Hvis de skal samle hele styrken mod Putin, så vil det tage tid, og det vil de nok ikke kunne nå. Og Kreml vil helt sikkert se det komme.

- Men kaos er kaos. Hvis de vælger at gøre noget, så vil det skabe kaos. Det er bekymrende for Putin, men han er helt sikkert forberedt, siger han.

Den russiske præsident har endnu ikke kommenteret onsdagens hændelse.

Det formodes af blandt andre tænketanken ISW, at Putin har beordret en nedskydning af flyet, men det er endnu ikke bekræftet.