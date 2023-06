Eksperter: Derfor gør han det

Den interne krig mellem Wagner-chefen, Jevgenij Prigozjin, og den russiske præsident, Vladimir Putin, er spidset til, og det er et forsøg på at overleve, lyder det fra eksperter

- Det er en kamp om overlevelse.

Lederen af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, har påstået, at han og soldaterne fra Wagner har taget kontrol over militærets hovedkvarter i den sydrussiske by Rostov.

Et resultat af desperation, hvis man spørger lektor og militæranalytiker Peter Viggo Jakobsen.

- Han er i en situation, hvor han har mistet sin politiske og militære værdi, og det, som han gør nu, vidner om, at han har mistet jordforbindelsen. Derfor prøver han at positionere sig selv, siger han.

Ifølge ham er det et forsøg på at indgå en aftale om få flere militære forsyninger samt få et frontafsnit igen, så han kan være en større del af krigen.

- Det er det sidste trumfkort, han har. Det er de 25.000 soldater, som han truer Putin med nu, siger han.

Penge på Putin

Ifølge militæranalytiker Anders Puck Nielsen rækker Prigozjin ud efter den ultimative magt.

- Det må være politiske ambitioner, der er tale om. Det handler ikke længere om at redde sit forretningsimperium. Det handler om magt, siger han.

- Det virker til, at han udfordrer Putin og vil se, om han kan vippe ham af pinden.

Og det bliver ikke helt fredeligt, hvis Wagner-chefen får lov til at komme længere op i hierakiet.

- Hvis man leger med scenariet om en borgerkrig, så vil der jo opstå alt muligt uro, der er sværere at håndtere end selve krigen, siger han.

Til spørgsmålet om, hvorvidt det kan lykkedes ham at erobre magten over krigen, er svaret dog entydigt fra begge eksperter.

- Du ville godt nok få mange penge tilbage, hvis du spillede på, at Wagner-gruppen vinder denne kamp, siger Peter Viggo Jakobsen.

- Jeg ville nok sætte mine penge på Putin i denne situation. Det er meget ambitiøst af Prigozjin. Dermed ikke sagt, at det ikke er en kæmpe udfordring for Putin at skulle tage sig af det her, siger Anders Puck Nielsen.

