Eksperter: Det vil være klogt at sende flere våben til Ukraine

Ukraine har brug for flere våben og det haster.

Sådan lyder rådet det fra to norske forsvarseksperter til de norske medie Dagbladet.

Stopper ikke ved Ukraine

Hvis Rusland vinder krigen, er det ikke sikkert, at det vil stoppe ved Ukraine. Derfor vil det være strategisk klogt af Vesten at hjælpe med flere våben til Ukraine.

- De kommende dage og uger vil være afgørende for, hvordan krigen vil ende. Det er oplagt, at støtten skal komme nu, hvis man ønsker at hjælpe Ukraine med at forhindre russisk sejr. Og det haster - hver dag og time tæller for den ukrainske forsvarsevne, siger tidligere direktør ved Institut for forsvarsstudier Sven G. Holtsmar.

Holtsmar mener ikke, at Rusland og Vesten vil kunne eskalere, hvis Rusland overtager Ukraine.

- Er det Rusland, som vinder krigen og tager kontrollen over Ukraine, kna jeg ikke forestille mig, at det vil være muligt for Vesten at opnå et normaliseret forhold til Rusland igen. Der vil man være havnet i en konfliktsituation, som før eller siden vil eksalere. Derfor er det mest rationelt at hjælpe Ukraine så meget for at forhindre en russisk sejr.

En soldat for Mariupol sagde tirsdag, at snart ikke kan holde stand længere i Ukraine og beder verden om hjælp.

Haster

Til at bakke Holtsmar op, har han Norges tidligere forsvarschef Sverre Diesen.

- Det haster meget (med våben til Ukraine red.). Først og fremmest med henblik på at stoppe de russiske fly- og missilangreb, som laver enorme ødelæggelser og dræber mange civile, lyder det fra Sverre Diesen, der i dag er chefforsker ved Forsvarets Forskningsinstitut (FFI) og general.

- De vestlige lande må lade sin våbenhjælp styre, hvilken strategisk slut-tilstand Vesten er bedst tjent med - nemlig at Putin indser, at Rusland ikke kan vinde krigen, fortsætter Diesen.

Den tidligere forsvarschef mener ikke, at en vestlig våbenstøtte vil provokere Putin til at tage skridtet til atomvåben. Især ikke så længe, at Putin anser NATO's garanti for at forsvare sine medlemslande for troværdig.

Men hvis Putin ikke anser NATO-alliancen for troværdigt, mener Diesen, at NATO lever farligt.

- Hvis Putin ikke anser selve grundlaget for alliancen for troværdigt, er der ingen grund til, at han stopper med Ukraine. Så risikerer vi, at Baltikum er næste gang.