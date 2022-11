Eksperter: Krim er altafgørende for Putin

Regeringen i Kyiv bekræfter for første gang officielt, at ukrainske styrker nu har indtaget Kherson by

Selv om Rusland har trukket sig ud af den vigtige ukrainske by Kherson, skal vi ikke regne med, at slutningen på krigen er lige rundt om hjørnet, mener to eksperter

Det var en kæmpe sejr for Ukraine, da de for en uge siden kunne genindtage den vigtige by Kherson på den vestlige bred af Dnipro-floden i den sydlige del af landet.

Men for Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet skal vi ikke forvente, at krigens afslutning ligger lige rundt om hjørnet. Ifølge ham er der én ting, der kan give en indikation af, hvornår vi måske ved mere om krigens endeligt.

- Det, vi skal kigge på, for måske at få en indikation på, hvornår krigen slutter, er, om russerne kan holde floden Dnipro, der går tværs gennem Ukraine. Grunden til, at russerne trak sig ud af Kherson, er, at det ligger på den forkerte side af floden set fra Ruslands side og derfor også er meget svær at forsvare, siger han.

Annonce:

Rusland bruger derfor nu floden som en forsvarslinje, men hvis det mislykkes, er der mere eller mindre åbent ned til Krim, da der ikke er nogen naturlige barrierer eller spærringer som for eksempel bjergkæder eller vand, der gør det nemt at forsvare, forklarer Peter Viggo Jakobsen, der samtidig understreger, at det er meget svært at spå om en afslutning på krigen.

- Jeg forestiller mig stadigvæk, der kommer til at være en aktiv krigsfase langt ind i næste år. Men det hele står og falder med, om russerne kan holde de her linjer. For hvis de ikke kan det, og fronterne kollapser, så kan det gå rigtig hurtigt, siger han og fortsætter:

- Jeg vil tro, at der kommer en afklaring inden for de næste 12 måneder.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Vladimir Putin og Rusland er blevet presset gevaldigt tilbage i Ukraine efter tabet af Kherson. Foto: SPUTNIK/Ritzau Scanpix

Tegn på en presset Putin

Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, mener ligesom Peter Viggo Jakobsen, at Krim kan være afgørende for, hvornår krigen måske kan være forbi. Men han mener også, at vi skal vente lang tid på en afslutning på krigen.

- Som udgangspunkt skal vi forberede os på, at det kommer til at tage lang tid. Meget lang tid, siger han og fortsætter:

Annonce:

- Mit bedste bud er, at der skal ske nogle ret store forandringer i et af de to lande. Og det, jeg har mest fokus på, er, at der skal ske noget internt i Rusland. At de bliver presset på en måde, så de til sidst ikke gider krigen mere. Men selv dér vil det være svært for dem at afgive Krim.

Flemming Splidsboel Hansen ser et scenarie for sig, hvor krigen måske kan stoppe, når Vladimir Putin ikke er præsident længere. Han ser ikke nogen konkrete indikationer på, at Putin lige nu kan væltes, men der er stadig en ting, der giver ham indtrykket af, at den 70-årige præsident måske er presset.

- Russiske medier undrer sig over, at han ikke kommer ud og taler. Han sidder jo bag sit skrivebord og taler, men han plejer at have nogle forskellige seancer, hvor han plejer at snakke. Det er for mig at se et tegn på, at han er presset, siger han og pointerer, at det er svært at gøre sig klog på situationen internt i Rusland.

En Ukrainsk soldat skriver en autograf på en lokal ukrainers flag efter Kherson blev genindtaget. Foto: Murad Sezer/Ritzau Scanpix

Han har styr på det

Peter Viggo Jakobsen mener dog ikke, at en eventuel afslutning på krigen afhænger af, om Vladimir Putin bliver væltet af pinden som præsident. Det virker for ham usandsynligt.

Annonce:

- Mit umiddelbare indtryk er, at han indtil videre har rimelig godt styr på det, og der er heller ikke nogen naturlig arvtager. Han har effektivt fjernet alle trusler. Jeg vil tro, at han har styr på de indre linjer.

- Det er klart, at hvis det hele ramler, han taber krigen, og han mister Krim, så tror jeg ikke, at han holder i lang tid. Men hvis han er i stand til at holde Krim og noget af Donbass, så kan han måske godt ride stormen af, lyder det fra Peter Viggo Jakobsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Kapløb om verdens nye supervåben: Taberen er fortabt

Stigende trussel: Fra Ukraines elnet til danske diabetikere

Danske Mike bag de russiske linjer