Eksperter om Putins fejl: 'Hold kæft, det var dumt'

Korruption, isoleret livsstil og topfolk, der ikke turde fortælle sandheden. Her er eksperternes bud på, hvorfor invasionen gik helt skævt for Putin

Trods bedre soldater, større artilleri og årelange milliard-investeringer i militæret gik Putins invasion alligevel ikke som forventet.

Rusland har leveret bunkevis af fejl i Ukraine-invasionen, mens Ukraine har ført 'godt militært håndværk'

Det siger flere eksperter om Ruslands invasion, der skulle være overstået på få dage, men alligevel endte som marathon-krig.

- Putin må tage sig til hovedet og tænke 'Hold da kæft, hvor var det dumt, det her'

I den her video kan du få et overblik over flere af de nyeste udviklinger i krigen i Ukraine. Blandt andet har Putin givet hele skylden for fødevare- og energikrisen til EU I en nyt interview beskylder Putin Vesten for at være skyld i fødevare- og energikrisen

Tog fejl af både Ukraine og Rusland

Det siger Rusland-eksperten Flemming Splidsboel om det foreløbige resultat af krigen i Ukraine, der endnu ikke er afgjort.

- Putin antog det ukrainske samfund var svagt og uden forsvarsvilje og at folk ville vende sig mod Zelenskyj.

Det siger Anders Puck Nielsen fra forsvarsakademiet. Han forklarer, at den russiske præsident så Ukraines samfund som 'et korthus, der ville falde i løbet af ingen tid'.

- I de første fem dage rullede de bare ind over Ukraine, spredte sig i alle retninger og blev sårbare. Det havde stor betydning, for det tog dem lang tid at omstille sig igen, siger Anders Puck.

- Mens russerne har analyseret krigen forkert, har Ukraine lavet en rigtig god forsvarsplan og udført den effektivt.

Den konklusion deler Flemming Splidsboel. Han mener, at Putin lever for isoleret, og at militærledelsen ikke har turde sige ham i mod.

- Han har ikke forstået det ukrainske eller russiske samfund. Han er for løsrevet fra det almindelige samfund og lytter kun til sig selv.

- Det kan godt tænkes, at ingen har ikke turde sige, hvordan forsvaret egentlig var.

'Han er super korrupt'

Rusland undervurderede Ukraine, men Putin overvurderede også sit eget eget militær.

Rusland har postet voldsomme summer i militære oprustninger det sidste årti, men pengene er endt i korruption.

- Grundlæggende forstår han ikke korruption, fordi han selv er super korrupt, siger Flemming Splidsboel.

- De er håbløst bagude. Deres tanks mangler panser, fordi det er stjålet, smeltet om og solgt på det sorte marked. Deres feltrationer var fem år for gamle og de bruger stadig almindelige telefoner til at kommunikere, fordi deres andet udstyr er stjålet.

