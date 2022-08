Eksperter: Stadig krig om et halvt år

Krigen i Ukraine har i dag varet i seks måneder. Danske eksperter vurderer, at der højst sandsynligt stadig er krig om et halvt år

Ukraine markerer onsdag både uafhængighedsdag fra Sovjetunionen og at krigen med Rusland har varet i præcis et halvt år.

Den 24. februar startede Putin nemlig angrebskrigen mod nabolandet.

Men ifølge danske eksperter skal vi nok regne med, at krigen varer endnu et halvt år.

- Jeg hælder til, at der også er krig om seks måneder. Måske kan ukrainerne gøre russerne så møre, at deres enheder knækker sammen. Så vil vi se en eller anden ændring.

- Men russerne kan stadig rekruttere straffefanger, folk fra de fattige randområder og russere i nød, som er villige til at være kanonføde i krigen, siger Jacob Kaarsbo, Senioranalytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i FE til Ekstra Bladet.

- Jeg har svært ved at se, at russerne kommer til forhandlingsbordet. De har sagt, at de vil afholde folkeafstemninger i det besatte regioner. Men det er urealistisk, at det kan ske i år.

- Det bliver svært for Putin at opgive det besatte land og Ukraine virker til at have fået fornyet styrke. Derfor gætter jeg på, at der også er krig om seks måneder, udtaler Flemming Splidsboel, Ruslands-ekspert og seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Krigen fortsætter på samme måde

Ifølge Anders Puck Nielsen, Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, har Rusland ingen gode løsninger på hånden. Både forskellige former for eskalering og tilbagetrækning virker ufordelagtige for Putin.

Derfor vil Rusland højst sandsynligt fortsætte krigen på samme måde i efteråret.

- Det er svært at forudse, om der også er krig om seks måneder.

- Enten er krigen stadig i gang eller også er russerne kollapset i de besatte områder. Det er meget svært at forestille sig et scenarie, hvor det om seks måneder ser bedre ud for russerne end i dag, vurderer Anders Puck Nielsen overfor Ekstra Bladet.

