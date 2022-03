Eksperter svarer: Kan atomsky nå Danmark?

Natten til fredag tog Rusland kontrollen over Europas største atomkraftværk. Det er uvist, hvorfor russerne ønsker kontrollen, men ifølge en ekspert er der ingen grund til at gå i panik

Europas største atomkraftværk Zaporizjzja var natten til fredag i brand, og efterfølgende er atomkraftværket kommet under russisk kontrol.

Ligeså skræmmende som det lyder, ligeså roligt skal man forholde sig, da branden ikke er noget, der kan føre til radioaktiv spredning.

Det mener Sven Poul Nielsen, der er seniorforsker ved DTU Miljø.

- Jeg kan godt forstå, man frygter det, men det er der ingen grund til, siger han.

Sikre reaktorer

Fredag morgen forlød det, at det var russiske granater, som havde udløst branden. Ifølge Sven Poul Nielsen skal der utroligt meget til, før en reaktor kan blive påvirket udefra.

- Man kan ikke lave et hul i en reaktor og lave en ulykke. Jeg ved ikke engang, om et missil ville kunne trænge igennem, siger han om sandsynligheden for, at en krigsulykke skulle kunne føre til radioaktiv spredning.

Han fortæller, at selv hvis ulykken skulle være ude, så skal danskerne ikke frygte, at radioaktiv påvirkning skulle kunne sprede sig til vores landegrænser.

- Afstanden er så stor, at niveauerne af radioaktivitet i luften ville være så lave, siger Sven Poul Nielsen.

Ingen grund til panik

Ekstra Bladet talte tidligere på ugen med Kresten Breddam, sektionsleder og chefkonsulent i Sundhedsstyrelsens Strålebeskyttelse som fortalte, at et radius af et eventuelt radioaktivt udslip slet ikke ville kunne nå Danmark.

- Skulle der opstå en situation, hvor der sker en ulykke på eksempelvis et ukrainsk atomkraftværk, så vil det heller ikke være relevant, for der er en geografisk afgrænsning på et radioaktivt udslip på 100-200 kilometer, siger Kresten Breddam.