Eksperter: - Ville være et prestigetab af en anden verden

Bakhmut er ikke vigtig. Sådan lyder konklusionen, fra de to eksperter som Ekstra Bladet har talt med.

For på trods af at have været frontlinjen og centrum for en massevis af blodige kampe i krigen mellem Rusland og Ukraine i månedsvis, er byen, der har fået øgenavnet 'kødhakkeren', alligevel ikke så strategisk vigtig i det store billede.

Sådan lyder konklusionen fra militæranalytiker Anders Puck Nielsen og lektor i krigsstudier Peter Viggo Jakobsen.

- Byen er ikke som sådan militær vigtig. Men russerne er lige nu i en situation, hvor de har så mange ressourcer på at prøve at indtage denne her by, at hvis man pludselig stopper, så vil det hele have været spildt. Så det får en politisk betydning, siger Anders Puck Nielsen.

Et spørgsmål om prestige

Men hvorfor har de seneste måneders kampe så centreret sig om den lille ukrainske by? Ifølge Peter Viggo omhandler kampene i 'kødhakkeren' noget helt andet for russerne, der, efter hans mening, led meget større tab, da de mistede byen Kherson.

- Det vil ikke være nogen strategisk katastrofe for russerne at miste Bakhmut. Det er en trædesten, der giver muligheder for at komme ind flere steder, hvis man vil erobre andre områder i Donbass, fortæller han og fortsætter:

- Men at tabe det ville være et prestigetab af en anden verden.

Den analyse bakker Anders Puck Nielsen op om.

- Hvis nogen havde fortalt russerne, at det ville blive så omkostningsfuldt, inden krigen startede, var de nok aldrig gået i gang.

- Det er ikke byen, men slaget, der er vigtig, lyder det fra militæranalytiker Anders Puck Nielsen. Foto: SPUTNIK/Ritzau Scanpix.

Og skulle krigen nå til et punkt, hvor ukrainerne mener, at byen ikke længere er strategisk essentiel for dem mere, mener Anders Puck Nielsen også, at de er klar til at droppe den.

- For ukrainerne er det vigtigt at holde kampene i gang, så russerne påtager sig så store tab som muligt. Kommer det til et punkt, hvor det giver bedst strategisk mening at trække sig for dem, så gør de også det. Byen er også helt smadret nu. Der er ikke noget af værdi tilbage i den, siger han.

Mere politisk end noget andet

Ifølge Peter Viggo Jakobsen kan der drages paralleller mellem den nuværende situation i Bakhmut og dengang danske soldater var udstationeret i Afganistan.

- Vi så lidt det samme med Danmark i Helman-provinsen. Danmark havde en base i den grønne zone ved navn Armadillo, der var opkaldt den første danske officer, som faldt i Afganistan. Den blev et symbol for Danmark. Trak man sig først der, ville det blive set som dårligt for moralen og et prestigetab. Det var nok en af grundende til, at man blev længere i Armadillo, end man egentlig burde, fortæller Peter Viggo Jakobsen.

