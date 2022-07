Eksplosion jævner hus med jorden i Tyskland: Flere savnede

Tre mennesker er kommet alvorligt til skade på grund af en eksplosion, som har jævnet et hus med jorden i den tyske by Hemer fredag.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Fem mennesker savnes fortsat, og flere mennesker har fået mindre skader.

Meldinger lyder ifølge dpa, at der i alt bor otte mennesker i huset.

Endnu kendes årsagen til eksplosionen ikke.

Det tyske medie Bild skriver, at indledende fund fra politiet ved ulykkesstedet muligvis indikerer, at der er tale om et gaslæk.

Andreas Schulte, talsmand for det lokale brandvæsen, siger ifølge Bild:

- Da de første fra beredskabet ankom, blev en person med svære kvæstelser bragt i sikkerhed.

- To personer befinder sig endnu under huset, og vi har taget kontakt til dem. Redningsaktionen er meget vanskelig, siger Schulte.

Ifølge mediet hørte personer i området omkring 19-tiden et gevaldigt brag i byen Hemer, som fik vinduerne til at klirre i området.

Byen har knap 40.000 indbyggere og ligger i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Beboere i nabohuse er blevet evakueret og bragt i sikkerhed, mens nabohusene undersøges. Det skriver Bild.

Området omkring ulykken er blevet afspærret.

Det lokale forvaltningsdistrikt skriver på Facebook, at en større redningsaktion er i gang i området, og at en drone er indsat for at skabe overblik.

- Desværre savnes flere personer fortsat i murbrokkerne, skriver Märkischer Kreis på det sociale medie.