Eksplosion på gågade i Istanbul: Flere døde

Befinder du dig i området? Kontakt os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk.

Mindst 53 er såret, og seks er døde efter en kraftig eksplosion på gågaden Istiklal Avenue i Istanbul søndag eftermiddag.

Det oplyser den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, ifølge flere medier, herunder det tyrkiske medie Daily Sabah og nyhedsbureauet AP.

Erdogan udtaler, at der er tale om 'et bombeangreb'. Han kalder hændelsen for 'et forræderisk angreb' og kræver, at de, der står bag, skal stå til ansvar, skriver AP.

Fire mennesker døde på stedet og to på sygehuset, siger præsidenten ifølge NTB.

Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix

Udenrigsministeriet: Kontakt jeres pårørende

Ekstra Bladet har været i kontakt med Udenrigsministeriet, som følger sagen tæt og oplyser, at der foreløbigt ingen danskere er blandt de dræbte.

Annonce:

- Hvis man befinder sig i området, skal man følge myndighedernes anvisning og kontakte sine pårørende, så de ved, at du er i god behold, lyder opfordringen fra ministeret.

Eksplosionen skete lidt efter klokken 16 - klokken 14 dansk tid.

På de sociale medier florerer optagelser af mennesker, der ligger på jorden. Mange mennesker løb væk fra området, da der var frygt for yderligere eksplosioner, rapporterer tyrkiske medier.

Det samme kan man se på optagelserne øverst i artiklen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Kemal Aslan/Ritzau Scanpix

Kvinde spillede en rolle

Årsagen til eksplosionen er endnu ukendt.

Erdogan siger ifølge det statslige nyhedsbureau Anadolu, at foreløbige observationer viser, at en kvinde har spillet en rolle i forbindelse med eksplosionen.

Gågaden, hvor den fandt sted, er et særligt tætpakket område, som er meget populært for både lokale og turister, idet der er masser af butikker og caféer.

Taksim-pladsen har været skueplads for en række vigtige hændelser i løbet af den tyrkiske republiks snart 100 år lange historie.

Annonce:

I 2013 var pladsen centrum for massedemonstrationer mod regeringen i Ankara.

Opdateres ...