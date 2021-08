Eksplosion ved lufthavnen i Kabul

Der har været en eksplosion uden for lufthavnen i Kabul. Det bekræfter John Kirby, der er talsmand for Pentagon, på Twitter.

Der er meldinger om både dræbte og sårede, men endnu er intet bekræftet fra officielt hold.

En Taliban-kilde melder om mindst 13 dræbte - heriblandt børn - og al-Jazeeras korrespondent melder om mindst 10 dræbte og 15 sårede. Blandt de sårede er flere Taliban-vagter og angiveligt også mindst tre amerikanske soldater.

- Vi kommer med flere detaljer, når vi kan, skriver John Kirby på Twitter.

Eksplosionen er ifølge CNN sket ved en af indgangsportene til lufthavnen. Det sker, efter flere lande i går og i dag har opfordret deres borgere til at søge væk fra lufthavnen på grund af risiko for terrorangreb.

Frygt for IS-terror

Ifølge avisen The Guardian var der en særlig frygt for, at en Islamisk Stat-gruppe, der er en fjende af Taliban, ville udføre et selvmordsangreb. Selvsamme gruppe er af Joe Bidens sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, blevet kaldt 'en reel, akut og vedvarende fare'.

Ifølge de foreløbige oplysninger er det netop en selvmordsbombe, der er eksploderet ved lufthavnen. Det oplyser en unavngiven amerikansk embedsmand til nyhedsbureauet Reuters. Men det er endnu uvist, hvem der står bag.

Reuters skriver videre, at den amerikanske præsident er blevet underettet om angrebet. Biden sad midt i et møde om netop situationen i Afghanistan, da eksplosionen fandt sted.

40 på danskerlisten fortsat i Afghanistan

Det sidste danske evakueringsfly har forladt Kabul, men der er fortsat cirka 40 personer fra danskerlisten tilbage i Afghanistan, oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Årsagen til, at den danske evakueringsindsats er stoppet, er, at det ikke længere er sikkert.

- Vi kan ikke længere flyve fly ind og ud, og derfor slutter den her ti dage lange evakuering med danske Hercules-fly, sagde forsvarsminister Trine Bramsen (S) onsdag aften.

Flere andre lande har i løbet af torsdag ligeledes indstillet deres evakuering efter USA's meldinger om risikoen for selvmordsangreb i lufthavnen. Det gælder blandt andet Holland, Belgien og Canada.

