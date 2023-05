Eksplosioner brager i Kyiv - antiluftskytssystemer sat i værk

Antiluftskytssystemer arbejder natten til tirsdag omkring klokken 02.30 i den ukrainske hovedstad, Kyiv, for at afværge angreb mod den godt 3,2 millioner mennesker store by.

Eksplosioner kan høres i byen, og katastrofeberedskabet er sendt afsted.

Det oplyser byens borgmester, Vitalij Klytjko, i en besked på beskedtjenesten Telegram.

Andrij Jermak, som er stabschef for præsident Volodymyr Zelenskyjs præsidentkontor, skrev tidligere på natten, at antiluftskytssystemer arbejde med at afværge russiske angreb.

- Luftforsvarssystemer arbejder mod mål, skrev han på Telegram uden at give yderligere detaljer.

Øjenvidner i Kyiv beretter over for nyhedsbureauet Reuters om, at de har hørt eksplosioner, som lyder som luftforsvarssystemer, der 'ødelægger objekter', skriver Reuters.

Det er dermed endnu ikke klart, om nogen af luftangrebene faktisk er slået ned i byen

Annonce:

Klytjko oplyser på Telegram, at eksplosionerne er sket ved flere af Kyivs bydele. Det er blandt andet Solomjanskyj, som ligger i den vestlige del af hovedstaden, og Sjevtsjenkivskyj-distriktet, som ligger i det centrale Kyiv.

Borgmesteren fortæller, at faldende vragrester har sat ild til flere biler i Solomjanskyj-distriktet.

Der er endnu ikke nogen oplysninger om, hvorvidt nogen skulle have mistet livet eller være kommet alvorligt til skade i angrebet.

Rusland dæmmede i 2022 ned for luftangrebene mod Kyiv, mens krigens voldsomste kampe centrerede sig i den østlige del af Ukraine og særligt i Donbas-regionen.

Bombardementer af hovedstaden har dog været tiltagende i løbet af foråret.

Sekretariatet for FN's højkommissær for menneskerettigheder oplyste i sidste uge, at mindst 8791 civile er døde som følge af Ruslands invasion.

Det faktiske tal er dog ifølge FN's menneskerettighedschef, Volker Turk, langt højere, skrev avisen Kyiv Independent i den forbindelse.