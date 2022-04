Eksplosioner udløser hastemøde i Moldova

Moldovas præsident, Maia Sandu, har hasteindkaldt til et møde i landets sikkerhedsråd.

Årsagen er, at der tirsdag har været to eksplosioner i den russisk-støttede udbryderregion Transdnestr.

Moldovas myndigheder er ekstra opmærksomme på stigende spændinger i udbryderregionen efter Ruslands invasion af Ukraine.

Transdnestr grænser op til den sydvestlige del af Ukraine. Rusland har haft styrker i regionen permanent siden Sovjetunionens fald.

Ukraine frygter, at regionen kan blive brugt som udgangspunkt til nye angreb mod landet.

Indenrigsministeriet i Transdnestr oplyste tirsdag morgen, at to eksplosioner havde fundet sted. To radioantenner, som bruges til at sende russisk radio, blev ødelagt. Ingen personer kom til skade ifølge ministeriet.

Ruslands præsidentkontor udtaler, at nyhederne fra regionen giver grund til 'alvorlig russisk bekymring'. Man følger udviklingen tæt, lyder det videre.

Rusland vil undgå et scenarie, hvor man er nødt til at gribe ind i regionen. Det meddeler landets udenrigsministerium ifølge det russiske nyhedsbureau Ria.

Udbryderregionen har tirsdag hævet sit alarmberedskab for 'terrortrusler' til rød. Derudover har man indført kontroller for at komme ind i regionen.

En russisk general sagde i sidste uge, at Ruslands mål med invasionen er at komme i kontrol med det østlige og sydlige Ukraine.

Derudover sagde han, at kontrol over disse områder vil sikre bedre adgang til Transdnestr. Det fik Moldova til at indkalde den russiske ambassadør i landet til samtale.

Og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sagde, at udtalelsen viser, at Ukraine bare er et første skridt fra Rusland.