Ekstra Bladet i Kiev: - Det værre end Butja

Rædslerne fortsætter med at vise sig efter russernes tilbagetrækning fra Kiev. Flere lejlighedskomplekser i byen Borodjanka kollapsede efter luftangreb. Ukrainerne mener, at det er værre end massakren i Butja

(BORODJANKA, UKRAINE): Foran en udbombet etageejendom møder Ekstra Bladet Aleksandr, som har taget cyklen gennem murbrokkerne for at tilse familiens totalt smadrede lejlighed.

- Der var et luftangreb 1. marts. Vores bygning blev bombet og vores hjem blev ødelagt, siger Aleksandr.

Naboerne, der boede få meter væk, mistede endnu mere. For deres lejligheder er nu helt væk. Boligkomplekset har nemlig et kæmpe hul i midten. Et russisk missilangreb har smadret den midterste del af boligblokken her i byen Borodjanka, som myndighederne tror kan vise sig endnu værre end massakrerne i Butja.

I Borodjanka er flere boligblokke blevet ramt af russiske angreb og er styrtet sammen.

Det frygtes, at nogle af Aleksandrs naboer ligger døde under murbrokkerne fra deres lejligheder.

Op til 200 lig under bygningerne

Flere boligblokke er blevet ødelagt af missiler eller andre luftangreb i Borodjanka. Russerne har også ødelagt en lang række andre bygninger. Den fungerende borgmester udtalte forleden, at de vurderer, der kan være helt op til 200 lig, der ligger under murbrokkerne. Præsident Volodimir Zelenskij udtalte torsdag, af rædslerne i Borodjanka kan vise sig 'værre end Butja', som ligger 25 kilometer væk.

Redningsmandskab arbejder på at bjerge de døde. Her er det Vadim på 64 år, som er vendt tilbage til sin lejlighed for at se omfanget af skaderne.

Foran et andet udbombet lejlighedskompleks møder vi Anna og datteren Sophia.

- Da vi kom tilbage til vores bygning, var den helt udbombet. Bygningen var delvist brændt ned, og alt i vores lejlighed var brændt. Men i stueetagen stod min søns klapvogn. Alt var ødelagt undtagen klapvognen, som stod i opgangen, fortæller Anna til Ekstra Bladet.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

26 lig hevet ud

Borodjanka er en af de byer, som ukrainerne har generobret, efter russerne har trukket sig fra Kiev-området. Byen ligger nordøst for hovedstaden - tæt på Bucha, som fik hele verdens opmærksomhed forleden, da der lå en lang række lig i gaderne. Billederne gik verden rundt. Noget kunne tyde på, at scenerne, der udspiller sig i Borodjanka, kan blive de næste, der går verden rundt.

Prisen for krigen har i hvert fald vist sig, i takt med at russerne har trukket sig tilbage fra byen.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Udmeldingen om, at Borodjanka kan vise sig 'værre end Butja', skyldes ikke, at der ligger lig i gaderne, men at der er mange dræbte under murbrokkerne. Fordi lejlighedskomplekserne er styrtet sammen under angrebene.

Samme dag som Ekstra Bladet besøgte Borodjanka, var Iryna Venediktova, den ukrainske statsanklager, i byen for at tilse ødelæggelserne.

Redningsmandskab arbejder på at bjerge de døde. Her er det Anna og Sophia boede i en af de bombede boligblokke i byen.

- Hvor mange ofre her er, er svært at spå om. Under to af de kollapsede bygninger, der blev bombet, er der fundet 26 lig, skrev Iryna Venediktova på Facebook. Hun kaldte også byen for 'Den mest ødelagte by i Kiev-regionen' og mener, at Rusland har begået krigsforbrydelser i Borodjanka og andre steder.

Bange for at ende under murbrokker

Nu fortsætter rednings- og oprydningsarbejdet i byen. Det skal afklares, hvor mange lig der stadig ligger under de smadrede bygninger.

Aleksandr og familien var ufattelig tæt på at ende som nogen af de døde i Borodjanka.

- Da russerne lavede deres andet flyangreb, kunne vi høre flyet komme tættere og tættere på. Det var meget skræmmende. Vi var mest bange for at blive hjælpeløse. Vi var bange for, at vi endte under murbrokkerne, vores børn ville ligge og råbe om hjælp, og vi så ikke ville kunne hjælpe dem, fortæller Aleksandr foran det udbombede lejlighedskompleks i Borodjanka.

Peter Keldorff og Rasmus Flindt Pedersen, Ekstra Bladets hold i Ukraine.





