Ekstra Bladet i Ukraine: Eksplosioner uden for hovedstaden

Først kom der en fire-fem brag i det fjerne, som kunne høres fra hotelværelserne.

Cirka 20 minutter senere kom der et par stykker til. Flere af os journalister her på hotellet gik ud foran indgangen og kunne senere høre flere eksplosioner, som virkede til at komme lang væk fra. Et stykke udenfor byen.

Det blev også fanget på en livesending på CNN, hvor korrespondenten måtte iføre sig skudsikker vest undervejs i interviewet.

Ifølge flere internationale medier kom nogle af bragene fra området omkring Kijevs internationale lufthavn. Dette er endnu ikke bekræftet.

- Vi kan høre flyene over os

En række medier beskriver også, at nogle af Kijevs borgere er taget i beskyttelsesrum.

Ekstra Bladets journalist Stefan Weichert, som befinder sig i byen Kramatorsk, fortæller desuden, at der er hørt 4-5 eksplosioner:

- Lige nu befinder vi os i en kælder under et hotel med mange andre journalister, og vi kan høre flyene over os.

Bragene kom kun kort tid efter at den russiske præsident Vladimir Putin havde erklæret, at Rusland startede en militær operation i det østlige Ukraine.