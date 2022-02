Ekstra Bladet i Ukraine: En helt ny frygt

Ekstra Bladets udsendte i Ukraine fortæller, at der er meldinger om, at flere vandværker er blevet ramt under beskydninger ved fronten. Og det kan få alvorlige konsekvenser

Stefan Weichert og Emil Filtenborg, Ekstra Bladets udsendte i Ukraine, fortæller onsdag morgen over en skrattende telefonforbindelse, at der over natten fortsat har været mange beskydninger på tværs af frontlinjen.

Og det kan få alvorlige konsekvenser for både russere og ukrainere, hvis det fortsætter, fortæller Stefan Weichert. For der lyder meldinger om, at flere vandværk er blevet ramt af skud, og det kan koste vand- og strømforsyning på begge sider af grænsen.

- Der er meldinger om, at flere vandværker - filtreringstationer for vand og sådan noget - er blevet ramt. Der er stadigvæk vand herude, men det betyder, at der ikke skal ske ret meget mere nu, før store områder kommer til at være uden vand og varme.

- Og det behøver der ikke komme en russisk invasion for. Bare de fortsætter med at skyde, som de gør nu, så kan det være et problem, tilføjer han.

Trussel for lokalbefolkningen

De to sidder netop nu i en bil på vej til byen Schastia, der ifølge Weichert skulle være blevet ramt hårdt i løbet af natten. Der skulle både være tale om civilområder og et kraftværk, der er blevet ramt af skud.

Og det er beskydningerne nær civilområderne, der skaber bekymring blandt beboerne.

- Det er det, der er det store problem lige nu, og som lokalbefolkningen frygter. Det oplevede vi i går, da vi var ude at snakke med folk. At de er bange for det her, også selvom de ikke allesammen tror på, at der kommer en russisk invasion af Ukraine.

- De øgede beskydninger, bare som det er nu, er jo en trussel for dem.

Han fortæller, at der til trods for beskydningerne fortsat ikke har været evakueringer af de lokale. Til trods for frygt fortsætter folk deres dagligdag.

- Der sker meget, og samtidig sker der ikke en skid. For vi afventer bare, fortæller Stefan Weichert.

