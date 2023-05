Ekstra Bladet på dødsvejen: - Virkelig farligt

- Russerne kan se os hele tiden, og de rammer vejen rigtig ofte. Hvis de vil, så rammer de os. Den eneste grund til, at de ikke gør det, er, at de nok vurderer, at vi ikke er noget saftigt mål, forklarer Marius, der kører Ekstra Bladet rundt i en varevogn med revnet forrude.

Ekstra Bladet forsøgte at nå fronten med 68. brigade tre gange i det sydlige Donbas, men blev stoppet af heftige russiske beskydninger, som tager til lige nu

(EKSTRA BLADET I UKRAINE) De russiske droner ser alt, der bevæger sig på vejen syd for byen Kurakhove i det sydlige Donbas tæt ved frontbyen Vuhledar i Ukraine.

Der er ingen steder at gemme sig, og soldaten Marius, der skal forsøge at fragte Ekstra Bladet til fronten, har døbt den 'Vejen til helvede'.

Røgen fra eksplosioner nær fronten stiger op i horisonten, og lyden fra de mange brag overdøves kun af bilens kamp mod de dårlige veje.

- Russerne kan se os hele tiden, og de rammer vejen rigtig ofte. Hvis de vil, så rammer de os. Den eneste grund til, at de ikke gør det, er, at de nok vurderer, at vi ikke er noget saftigt mål, forklarer Marius, der kører Ekstra Bladet rundt i en varevogn med revnet forrude.

Langt de fleste ukrainske militærkøretøjer såsom kampvogne og artilleri forsøger at undgå vejen. I stedet kører de en større omvej omkring eller langs træerne i skjul.

Marius kører på de farlige veje hver dag. Han er ofte blevet angrebet på dem. Foto: Stefan Weichert

Samme dag, som Ekstra Bladet ankom til Kurakhove, siger Marius, der ikke må opgive sit efternavn, at to ukrainske kampfly blev skudt ned ved vejen. Kampene lige nu er rigtig heftige, da russerne forsøger at bremse de ukrainske forberedelser til en modoffensiv.

- Det er virkelig blevet meget mere farligt i de sidste par uger, siger litauiske Marius, der er leder af en enhed under 68. brigade i den ukrainske hær.

'Vejen til helvede' er fuld af huller og svær at køre på. Foto: Stefan Weichert

Kan ikke komme frem

Marius og Ekstra Bladet laver et stop på vejen ved en landsby, da eksplosioner fra fronten tager til, og det virker håbløst at nå frem. Bataljonschef Michael med kaldenavnet 'Lermont' forklarer, at den resterende vej ind til fronten bliver ramt rigtig hårdt lige nu.

- Marius, hvis I tager afsted, så bliver I ramt og dækket af sten, siger bataljonschefen, mens en anden soldat i 68. brigade fortæller, at chancen for at nå frem er 50-50.

Marius siger, at han kun har brug for cigaretter og sukker til at holde sig kørende. Foto: Stefan Weichert

Han tilføjer, at russernes droner sværmer over hele fronten i søgen efter ukrainske mål. Ukrainerne har også droner og gør det samme, men generelt har ukrainerne brug for mange flere, forklarer bataljon-chef Michael.

Meldingen om faren ved fronten får Marius til at køre Ekstra Bladet tilbage til Kurakhove for at forsøge endnu en gang senere på dagen. Det forsøg mislykkedes også.

Næste dag: - De skyder over hovedet på os

Fem kilometer ned af denne vej ligger Marinka, som er på russiske hænder og helt ødelagt. Foto: Stefan Weichert

I løbet af natten kan Ekstra Bladet høre den konstante artilleriduel nær fronten. Russerne skyder langt mere af end ukrainerne, og flere brag er tæt på. Om morgenen er nattens kampe dog afløst af stilhed, og soldaten Marius vil igen forsøge at fragte Ekstra Bladet til fronten via den farlige vej, som han har døbt 'Vejen til helvede'.

Marius og Ekstra Bladet laver et stop på vejen i en lille landsby for at få meldinger før resten af turen på 'Vejen til helvede'. Kort efter bliver nabolandsbyen ramt hårdt af russiske grad-raketter, der sender rystelser i jorden. Der er meldinger om, at nogle af de kældre, som de ukrainske soldater gemmer sig i, kollapser, og soldater bliver levende begravet.

Bataljonschef Michael med kaldenavnet 'Lermont' forklarer Ekstra Bladet, at russerne er pressede og bruger meget gammelt udstyr lige nu. Foto: Stefan Weichert

Ekstra Bladet står i skjul og venter på, at angrebet i nabolandsbyen driver over.

- Nu har de skudt alt af og er nok ved at lade, forklarer Marius, der siger, at turen til fronten igen må aflyses, og det er med at komme ud nu, inden russerne er klar til et nyt angreb.

En ukrainsk soldat har smidt sin vest nær fronten i Donbas. Foto: Stefan Weichert

Et 30 minutters vindue

'Vejen til helvede', som også lige er blevet ramt flere gange, er den eneste vej ud. Erfaringen fortæller Marius, at der er 30 minutter til at komme ud, før helvede igen bryder løs, og vejen kan blive dækket af russiske artillerigranater.

- Hvis de begynder at skyde på vejen, så holder vi ind til siden, og vi skal smide os i grøften, forklarer Marius, der har været frivillig i den ukrainske hær siden starten på invasionen.

På vejen ud på 'Vejen til helvede' begynder russerne at skyde over vejen. Marius dukker sig i bilen, overvejer at stoppe, men sætter i stedet speederen i bund.

Denne gang går selve vejen fri. 30 minutter efter er Ekstra Bladet ude af farezonen.

- Det er virkelig tilfældigt, om man overlever i denne krig, forklarer Marius.

Bataljonschef: Vi har brug for flere droner

Frontlinjen kan ses over bunkerne med jord, som skal beskytte bilerne for fragmenter. Foto: Stefan Weichert

Russernes mange droner, der holder øje med alle ukrainernes bevægelser, er et stort problem, forklarer bataljonschef i 68. brigade Michael med kaldenavnet 'Lermont' til Ekstra Bladet. Det gør det svært for ukrainerne at fragte folk mod fronten.

Hans brigade har brug for flere droner, så de kan tage kampen op mod de russiske. Blandt andet vil det give dem mulighed for at se, hvor russerne opererer deres droner fra. Men dronerne har også en nøglerolle i ukrainernes operationer ved fronten.

Der er stadig mudret i Østukraine. Foto: Stefan Weichert

- De redder liv. Vi skal bruge flere droner, for ellers kan man kun gøre som russerne, der sender deres folk i døden uden at kunne se, hvad de angriber, forklarer 'Lermont'.

- Og vi er nødt til at angribe, for ellers står vi bare stille og bliver angrebet af russisk artilleri. Vi har ikke noget andet valg, vi skal presse videre og videre og videre, siger han.

