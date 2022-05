Ekstra Bladet tæt ved fronten: - De blev bare slået ihjel

(EKSTRA BLADET I UKRAINE): 64-årige Volodimir har svært ved at sætte ord på, hvordan det har været at leve under russisk besættelse i byen Pryhir'ya i Sydukraine i over en måned.

For nyligt blev landsbyen generobret af de ukrainske styrker, og kampene har sat sine spor med ødelæggelse overalt. Ekstra Bladet har været i byen for at se nærmere på livet under russisk kontrol.

- De kom bare væltende ind i byen. Der var otte af vores soldater her. De var uden beskyttelse. De blev bare slået ihjel. Det var frygteligt, fortæller Volodimir, der selv blev beordret til at åbne hans købmandsbutik, hvor de russiske soldater tog alting.

Kort efter kom de tilbage og tog konens smykker og deres mad i kælderen. De sigtede på ham med deres automatrifler og sagde, at de var kommet for at befri ham. Volodimir siger, at de russiske soldater kom fra Buryatia nær Mongoliet.

64-årige Volodimir har genåbnet sin butik, men mangler stadig mange varer. Foto: Stefan Weichert

De har, sammen med tropperne fra Tjetjenien, rygtet for at være nogle af de værste og stå bag nogle af de mest brutale overgreb i Ukraine.

I området nær Pryhir'ya er der også lignende historier. En 16-årig pige, der allerede var gravid, siges at være blevet voldtaget.

- De slog også Igor ihjel. De kom bare ind i hans hjem og skød ham, siger Volodimir om en af sine gode venner i en anden del af byen.

Ødelæggelse overalt

Der er spor efter kampene overalt i Pryhir'ya. Flere huse er ødelagte, og der er udbrændte biler. Nogle er allerede fjernet, men meget står tilbage. Vejene er ødelagte af kampvognenes larvefødder, og de russiske soldater har raseret flere landsbyhuse. Der er huller efter eksplosioner flere steder. Et hus er jævnet med jorden, da russerne skjulte sig derinde.

De russiske feltrationer kan findes flere steder. Foto: Stefan Weichert

Tomme poser med russiske feltrationer er spredt ud over flere landsbyhuse, hvor russerne, ifølge de lokale, holdt til. Der er skrald flere steder, og mange møbler er væltet eller knust. På turen rundt i de forladte huse i nabolandsbyen Krasnivka finder Ekstra Bladet også et aflåst rum, hvor der kan skimtes to ammunitionskasser gennem sprækkerne.

Husene, hvor de russiske soldater boede, er ofte en stor losseplads. Foto: Stefan Weichert

Pressedamen fra militæret, der følger Ekstra Bladet rundt, melder det til militæret. De er russiske og skal fjernes.

Kort efter kommer der også rygter om, at en russer, der udgiver sig for at være journalist, går rundt i området. Pressedamen kaldes væk. Efter heftigt aktivitet bliver kvinden og chaufføren tilbageholdt. Den ukrainske sikkerhedstjeneste ankommer.

Det kan godt være, at landsbyerne her er tilbage under ukrainsk kontrol, men der er stadig nervøsitet. Frontlinjen er kun 14 kilometer væk og lyden fra kampene kan høres som en konstant baggrundsmusik, der bare ikke vil holde mund.

I Pryhir'ya skød de russiske soldater hovedet af en statue for Anden Verdenskrig. Foto: Stefan Weichert

Kvinde: Det var forfærdeligt

Langt de fleste i landsbyerne omkring Pryhir'ya og Krasnivka flygtede, da russerne kom til området, men nogle blev tilbage. Flere ville ikke flygte, da de ikke vidste, hvor de skulle tage hen og var bange for, at alting ville blive stjålet, hvis de smuttede.

De lokale siger, at de russiske soldater var meget forskellige. Dem fra Buryatia var hensynsløse og skød efter folks fødder for at få dem til at danse, når de var fulde. De skød også hovedet af en statue i Pryhir'ya til minde for de faldne ved Anden Verdenskrig. Andre såsom fra udbryderrepublikken Folkerepublikken Donetsk, DNR, var mere humane.

- De kom til os flere gange. De søgte alt fra kælder til loft. De tjekkede vores dokumenter, telefoner, sim-kort. De gik gennem alle værelser, men tog ikke noget. Jeg ved ikke, hvad de soldater fra DNR ledte efter, siger 34-årige Natalia til Ekstra Bladet.

34-årige Natalia siger, at hendes lille hund hurtigt blev den lille overfor russerne. Foto: Stefan Weichert

- Det var meget forskelligt, hvordan soldaterne behandlede os. I andre landsbyer tog de alt i verden og klatrede på husene. Det gjorde de ikke her i Krasnivka, siger hun.

Nu er hun i gang med at ordne have og selv om krigen stadig kan høres i baggrunden, så tror hun ikke, at de russiske soldater kommer tilbage.

- Vi håber, at alt bliver bedre. Jeg tror ikke, der vil ske noget frygteligt. Vores hær vil ikke tillade det. Det er jeg sikker på.