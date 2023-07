Ekstremt vejr raser: Forskere i struben på FN

Det dræbende vejr kloden over er 'den nye normal', mener FN-agentur. Og det får forskere til at se rødt

Smeltende varme, enorme skovbrande og voldsomme oversvømmelser.

Verden over kæmpes der i øjeblikket mod ekstremt og dødeligt vejr. Temperaturerne slår rekord i USA, hedebølge hærger i Sydeuropa, og oversvømmelser koster liv i Sydkorea. Bare for at nævne et par tilfælde.

Tirsdag gik Petteri Taalas, generalsekretær i FN-agenturet Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO), således ud og kaldte vejrsituationen for 'den nye normal'. Og det får nu forskere til at rase.

Det skriver CNN.

Bliver skør

Hannah Cloke, klimaforsker ved University of Reading, er blandt dem, der ikke forstår WMO's udtalelse.

- Når jeg hører det, bliver jeg en smule skør, for det er virkelig ikke den nye normal. Indtil vi stopper med at pumpe drivhusgasser ud i atmosfæren, så ved vi ikke, hvordan fremtiden kommer til at se ud, slår hun fast.

Mindst 40 mennesker har mistet livet på grund af oversvømmelser i Sydkorea. Foto: Ritzau Scanpix/Handout

Selvom vejret denne sommer i den grad er slemt, advarer Hannah Cloke om, at det bare er begyndelsen. Og det er hun bestemt ikke den eneste, der advarer om.

Det er meget værre

Michael E. Mann, klimaforsker ved University of Pennsylvania, foretrækker at kalde situationen for 'den nye unormal'.

WHO-bossens udtalelse rummer nemlig den fejlagtige idé, at verden er nået til en ny klimatilstand, som man blot skal tilpasse sig.

- Det er meget værre. Situationen bliver værre og værre, så længe vi fortsætter afbrændingen af fossile brændstoffer.

- Så længe Jorden bliver varmere, vil konsekvenserne blive mere og mere ødelæggende, siger han.