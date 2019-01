En bombe i Kabul dræbte fire og sårede over 90

En bombeeksplosion i Kabul har dræbt fire og såret over 90. Det blodige angreb sker på et tidspunkt, hvor diplomatiske bestræbelser på at få indgået en fredsaftale mellem Taliban og den demokratisk valgte regering er blevet optrappet.

Bilbomben blev bragt til eksplosion ved en topsikret bygning på Jalalabad Road i den østlige del af Kabul i et område med en del internationale virksomheder og nødhjælpsgrupper.

- De fleste af ofrene var civile, siger Najib Danish, som er talsmand for det afghanske indenrigsministerium.

Lokale nyhedsmedier skriver, at det var en selvmordsbombe.

En talsmand fra indenrigsministeriet siger, at 23 børn er blandt de sårede.

Angrebet skete, mens en særlig amerikansk fredsudsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er på runderejse i regionen i et forsøg på at få forhandlinger i gang om en afslutning på den 17 år lange krig i Afghanistan.

I sidste uge aflyste Talibanledere en fjerde runde forhandlinger med amerikanske diplomater i Qatar på grund af uenigheder om dagsordenen. Taliban afviser, at lade repræsentanter for den afghanske regering deltage i forhandlinger. De siger, at regeringen består af "marionetter".

Til trods for forhandlingerne gennemfører Taliban næsten dagligt blodige angreb - navnligt mod sikkerhedsstyrkernes kontorer, mod embedsmænd og civile.

Det seneste store angreb skete i hovedstaden sidst i november, da 43 blev dræbt af en selvmordsbomber i en regeringsbygning.