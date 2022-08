En dræbt og fem såret i eksplosioner på Krim-luftbase

En person er død og fem såret ved en serie af eksplosioner på en luftbase på halvøen Krim.

Det oplyser prorussiske myndigheder og Ruslands forsvarsministerium.

En serie kraftige eksplosioner blev tirsdag hørt fra Saki-luftbasen, der ligger på Krims vestkyst.

Lokale indbyggere fortæller, at de hørte mindst 12 eksplosioner omkring klokken 15.20 lokal tid (14.20 dansk tid). De beskriver den sidste eksplosion, der kom omkring en halv time efter de første, som den kraftigste.

Chefen for Krims sundhedsstyrelse siger, at fem mennesker er såret. Blandt dem er et barn. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Krigen i Ukraine: Overblikket

Ruslands forsvarsministerium meddeler, at flere bomber, der lastes på russiske krigsfly, er eksploderet.

Annonce:

Årsagen til eksplosionen skal undersøges, meddeler ministeriet og understreger, at der indtil videre ikke er noget, der tyder på, at basen er blevet angrebet.

En kilde i forsvarsministeriet siger til Tass, at en overtrædelse af reglerne om brug af åben ild på basen betød, at der gik ild i noget af det tunge ammunition, flyene er lastet med.

- Der er ingen tegn eller bevis på, at det er gjort med overlæg, siger kilden til Tass.

Halvøen blev annekteret af Rusland i 2014. Den har et styre, der er loyalt over for regeringen i Moskva.

Den luftbase, hvor eksplosioner har fundet sted, ligger tæt på badebyerne Novofedorivka og Saki.

Den russiske turistorganisation siger, at de to byer ikke er blevet påvirket af hændelsen.

Men flere videoer, der er blevet postet på sociale medier, viser badegæster løbe fra en strand, mens sorte røgskyer stiger op fra luftbasen.

Ukrainske myndigheder har ikke umiddelbart kommenteret eksplosionerne på Krim.

Læs også: Atomkatastrofe spøger: - Grund til bekymring