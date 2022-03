En halv million mennesker flygter fra voldsom tørke i Somalia

Lige nu oplever Somalia en af de værste tørker i årtier. Sådan lyder meldingen fra nødhjælpsorganisation Red Barnet.

Helt præcist er en fjerdedel af det afrikanske lands befolkning på omkring 16,7 millioner mennesker ramt, og næsten 500.000 mennesker er blevet tvunget til at flygte på jagt efter mad og vand.

Jakob Eilsøe Mikkelsen, der er områdeansvarlig for Afrika i Red Barnets danske afdeling, siger, at der er tale om internt fordrevne.

- Rigtig mange somaliere på landet lever med deres husdyr - særligt kameler - og er derfor afhængige af græsningsarealer, som jo er afhængige af, at der er vand, for at der kan komme græs ude i stenørkenen, siger han.

Ifølge Mikkelsen flygter de til steder, hvor der stadig er vand og måske nogle græsningsarealer. Eller til byerne for at finde arbejde.

Red Barnet har endnu ikke set menneskelige dødsfald ud over det sædvanlige under tørken. Men rigtig mange husdyr er allerede døde.

- Og det er det, der sker, før det kommer til mennesker, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen og understreger, at hjælpen skal sættes ind nu for at redde liv.

FN vurderer, at 1,4 millioner børn vil være akut underernærede om få måneder ifølge nødhjælpsorganisationen.

Og indtil videre er der rejst 3,8 procent af FN's humanitære appel om finansiering til Somalia på knap 10 milliarder kroner.

- Det vigtige er, at der kommer penge til, at vi kan få humanitær bistand ind i Somalia, siger han.

Det gælder blandt andet penge til ”de sociale sikkerhedsnet”. Altså hvor fattige familier får penge til at købe mad på markederne for.

Derudover skal vand fra floder gerne fragtes ud til brønde i de landsbyer, hvor der ikke længere er vand.

Også ernæringsrige kiks og jordnøddesmør til underernærede børn er vigtige.

Mikkelsen siger samtidig, at mange andre kriser er med til at tage opmærksomheden og nævner Ukraine, som for godt fire uger siden blev invaderet af Rusland.

Den danske regering har tidligere meddelt, at den vil finansiere en del af modtagelsen af ukrainske flygtninge med penge fra den eksisterende udviklingsbistand.

Jakob Eilsøe Mikkelsen understreger, at Red Barnet er 'store tilhængere' af, at ukrainere skal have hjælp.

- Det handler selvfølgelig om, at hvis vi tager pengene fra de andre kriser, der kan være rundt om i verden, så hjælper det jo i hvert fald ikke de somaliske børn, som vi taler om nu, siger den områdeansvarlige, der håber på at rejse til Somalia i april.