Endnu en bombning af vigtig ukrainsk by

Den strategisk vigtige havneby Odesa i Ukraine er her til morgen blevet ramt af endnu et missilangreb.

Ifølge lokale myndigheder er private bygninger tæt på byen blevet ramt af missiler her til morgen.

Det skriver Serhiy Bratchuk, der er administrationschef for militæret i regionen, på Telegram.

- Odesa ramt af missilangreb fra fly, skrev han her til morgen.

Byen spiller ifølge flere eksperter en afgørende rolle i de stigende fødevarepriser. Det meste af den hvede, der bliver produceret i Ukraine, forlader nemlig landet via havnebyen.

Afgrøderne har været strandet på kornlagre under store dele af krigen, fordi russerne har lagt miner i farvandet ud for havnen.

Lørdagens missilangreb startede flere større brande. Foto: Ritzau Scanpix

Fredag i sidste uge var der endelig et gennembrud i sagen om det strandede korn, da Ukraine og Rusland indgik en aftale, der gav mulighed for, at kornet kunne forlade havnen under opsyn af udsendte fra Tyrkiet og FN.

Verden over fik aftalen priserne på hvede til at tage ordentlige dyk med omtrent seks procent.

Angrebet kort efter

12 timer efter at aftalen var i hus, blev Odesas havn ramt af et missilangreb. Ifølge russerne var det strategiske militære mål, man ramte under angrebet.

Det har ukrainerne afvist, og det bakkes op af den britiske efterretningstjeneste her til morgen.

'Det russiske forsvarsministerium hævder, at de har ramt et ukrainsk krigsskib og et lager med missiler. Der er ingen indikation på, at disse mål var på lokationerne, som missilerne ramte,' skriver briternes efterretningstjeneste i deres daglige opdatering.

Før krigen stod Rusland og Ukraine tilsammen for omkring 30 procent af verdens hvedeeksport.