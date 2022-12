Krig & katastrofer ... 19. dec. 2022 kl. 19:44 Gem artikel Gemt artikel

Endnu en død oligark

Endnu en russisk rigmand er død under mystiske omstændigheder. Han faldt ned af trappen i en villa i et fransk ferieparadis. Dermed føjes han til den voksende liste over døde russiske oligarker