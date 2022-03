Endnu en russisk-ejet super-yacht beslaglagt

Yachten har en værdi på over 340 millioner kroner

For første gang siden krigens begyndelse er en russisk-ejet yacht blevet beslaglagt i britisk farvand.

Det skriver BBC.

Yachten, som har navnet 'Phi', blev beslaglagt i Canary Wharf i det østlige London tirsdag og har en værdi på over 340 millioner kroner.

Den tilhører en unavngivet russisk forretningsmand med tæt forbindelse til præsident Vladimir Putin, skriver mediet.

Yachten blev allerede 13. marts mistænkt for at være russisk-ejet, men det tog de britiske myndigheder nogen tid at slå det fast med sikkerhed, fordi ejerskabet 'bevidst er skjult godt', lyder det.

Yachten sejlede således blandt andet under maltesiske flag.

Sådan så det ud, da de britiske myndigheder troppede op tirsdag og beslaglagde yachten. Foto: National Crime Agency/Ritzau Scanpix

En advarsel

Den britiske transportminister Grant Shapps kalder beslaglæggelsen 'en klar og skarp advarsel til Putin og hans kammerater'.

- Skibet kommer ikke til at sejle nogen steder lige foreløbig. Folk, der har draget fordel af Putins regime, kan ikke få lov til at sejle rundt omkring London og Storbritannien i skibe som dette, siger Grant Shapps.

'Phi' har en stor, indbygget vinkælder, ferskvandspool og penthouselejlighed på øverste dæk.

Siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar har Vesten indført sanktioner mod en lang række russiske milliardærer, herunder beslaglæggelser af yachter.

