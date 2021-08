Endnu et evakueringsfly er landet i Danmark - et til på vej

Endnu et fly med evakuerede fra Afghanistan er torsdag aften kort for klokken 23 landet i København.

Det fremgår af tjenesten FlightRadar24, der overvåger flytrafikken.

Det er det andet evakueringsfly, der torsdag lander i København. Tidligere på dagen landede et fly med 84 evakuerede.

Hvor mange personer der var om bord på det sene fly, vides ikke.

Af billeder fra Københavns Lufthavn fremgår det, at der holder flere busser klar til at tage imod de ankomne.

De evakuerede, der ankom tidligere torsdag, blev kørt til Center Sandholm i Nordsjælland. Det skal huse de afghanere, der er blevet evakueret, i den kommende tid.

På et doorstep torsdag eftermiddag sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at Danmark torsdag har evakueret over 300 personer fra Afghanistan ved flere flyvninger.

Der er sent torsdag aften yderligere et fly på vej mod Danmark med evakuerede. Et fly fra SAS er ifølge FlightRadar24 lettet fra Islamabad, Pakistan, klokken 00.25 lokal tid.

Islamabad fungerer som base for evakueringen af danskere fra Afghanistan, hvor Taliban har erobret magten.

Det fremgår ikke hos tjenesten, hvor det er på vej hen, og hvornår det lander. Udenrigsministeriet bekræfter dog, det er på vej mod København.

Ministeriet kan ikke oplyse, hvor mange der er på flyet, eller om det er afghanere eller danskere, der er på flyet.

Der er dog tale om evakuerede. Danmark evakuerer blandt andre afghanere, der har arbejdet for den danske ambassade, og deres familier.

Hvor mange der skal evakueres, er der fra dansk side ikke offentliggjort tal på.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ville på et pressemøde torsdag af sikkerhedsmæssige hensyn ikke fortælle, hvor mange danskere og personer med dansk tilknytning der fortsat befinder sig i Afghanistan.

Udenrigsministeren fra Pakistan, der hjælper Danmark med evakueringerne, har dog tidligere sagt, at hjælpen omfatter 431 afghanere.

Taliban overtog søndag magten i Afghanistans hovedstad, Kabul. Siden da har evakueringsoperationen været i gang.