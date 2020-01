Enke efter flystyrt: - Jeg sagde han skulle lade være

Flyet, der styrtede ned over Iran, burde slet ikke være lettet. I hvert fald ikke hvis det står til konen til en af de piloter, som var med til at styre flyet.

Det afslører Kateryna Gaponenko i et interview med britiske Sky News.

Her udtrykker hun blandt andet, hvor bekymret hun var før flyets afgang, og samtidig fortæller hun, at hun ikke er i tvivl om, at flyet aldrig skulle være lettet fra lufthavnen.

- Jeg sagde til ham, om han ikke nok ville lade være at flyve. Jeg sagde: 'gør det ikke,' men han kom tilbage til mig og sagde: 'hvem ville have fløjet flyet, hvis jeg ikke gjorde? Det stod i min vagtplan, så jeg blev nødt til at flyve,' siger Kateryna Gaponenko til Sky News.

I flystyrtet døde 176 mennesker, heriblandt ti svenskere, som var ombord. Flyet var fra Ukrainian International Airlines, og samtlige personer på flyet døde ved ulykken.

Artiklen fortsætter under billedet:

Resterne fra det fly, som styrtede ned over Iran. Foto: Akbar Tavakoli/Ritzau Scanpix

Det vides endnu ikke, hvad der var årsagen til flystyrtet, men man er i gang med at undersøge sagen nærmere.

Den øverste leder af luftfarten i Iran, Ali Abedzadeh, har tidligere været ude og oplyse, at Iran vil analysere de sorte bokse fra flyet for at finde ud af, hvad årsagen var.

- Vi foretrækker at downloade materialet fra de sorte bokse i Iran. Men hvis vi ikke kan gøre det, fordi de sorte bokse er beskadiget, vil vi søge hjælp, har Abedzadeh udtalt på et pressemøde ifølge Reuters.

Artiklen fortsætter under billedet:

Foto: Wana News Agency/Ritzau Scanpix

Ligeledes har Ukraines udenrigsminister været ude og udtale, at de har fået adgang til de sorte bokse.

Det forventes derfor, at der snart kommer en afklaring på, hvorfor flyet med de 176 personer styrtede ned.

Amerikanske og britiske myndigheder mener, at det var et iransk missil, der skød passagerflyet ned.

Iran har annonceret, at de vil give deres forklaring lørdag.

