Enorm forskel: Slås om antallet af døde

Forleden kunne den ukrainske præsidents talsmand give et nyt estimat på døde ukrainske soldater i krigen.

Vurderingen lød på ‘op til’ 13.000 soldater.

Det kan lyde af meget, men egentlig er det et meget lavt tal.

Kun få dage inden var EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen nemlig ude at meddele, at EU mener, at op til 100.000 ukrainske soldater er døde i krigen.

Kommissionsformandens høje antal blev meddelt i en video, som hurtigt fik stor opmærksomhed.

Blandt andet fik det folk til at undre sig gevaldigt i den ukrainske hovedstad, Kiev.

- Vi kan ikke bekræfte det tal. Vi understreger, at tabstallene for den ukrainske hær er hemmelige og vil være underlagt restriktioner for offentliggørelse, udtalte Bohdan Senyk, talsmand for Ukraines væbnede styrker, til det ukrainske medie Ukrainska Pravda.

En ukrainsk soldat kigger op fra kampvognen. Der hersker stor tvivl om, hvor mange af hans soldaterkammerater der er døde i krigen. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Amerikanerne: 100.000 døde

Videoen florerede på Twitter, men blev dog hurtigt blev slettet igen.

Senere blev den redigeret og lagt op igen - uden de famøse tabstal, skriver EU-mediet Euractiv.

Kort efter kom en talsmand med en forklaring:

Kommissionsformanden havde omtalt både døde og sårede soldater, og derfor var videoen blevet slettet og redigeret.

Ursula von der Leyens høje tabstal ligger ellers meget tæt på den amerikanske vurdering.

I sidste måned vurderede den øverste amerikanske general, Mark Milley, nemlig, at Ukraine og Rusland hver havde omkring 100.000 døde soldater.

Begge lande har været meget sparsomme med oplysninger om deres tabstal. Hver side har tydeligt haft en interesse i at underspille deres samlede tabstal.

På et tidspunkt i krigen nævnte Ukraine, at de havde mellem 100 og 200 døde soldater om dagen.

Selv med et konservativt regnestykke vil det give tæt på 28.000 døde soldater på nuværende tidspunkt.

En ukrainsk soldat står ved siden af ligene af døde russiske soldater i oktober. Foto: Serhii Nuzhnenko / Ritzau Scanpix

Moskva: 6.000 døde

Kreml har også været meget tillukket om deres døde soldater.

Vladimir Putin annoncerede i september, at Rusland lavede en delvis mobilisering for at skaffe 300.000 soldater. De fleste eksperter vurderede, at det skete på grund af massive tabstal.

Men hvis man skal tro tallene fra Moskva, så har det intet med sagen at gøre.

Den seneste officielle opgørelse fra september lød på 5.937 døde russiske soldater. Cirka 94.000 skiller altså udmeldingen fra amerikanernes vurdering.

EU vurderer, at 20.000 ukrainske civile har mistet livet, siden krigen startede 24. februar.