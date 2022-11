Er det hele bare en fælde?

Ekstra Bladet giver dig hver dag et overblik over de seneste nyheder fra krigen i Ukraine

Rusland har meldt ud, at de trækker sig fra Kherson-regionen. Men i Ukraine frygter de stadig, at der er tale om et trick, der skal lokke dem i en fælde

Det vakte glæde, da det kom frem, at den russiske forsvarsminister, Sergej Shoigu, har beordret et stort tilbagetog i Kherson-regionen.

Men i Ukraine tør de stadig ikke fejre noget som helst.

I kølvandet af den russiske melding har ledende figurer i den ukrainske top udtrykt en bekymring for, at det hele er et forsøge på at narre Ukraine. En fælde, der skal få de ukrainske tropper til at læne sig tilbage.

Senest har Head of the Office for den ukrainske præsident, Andriy Yermak, skrevet et kryptisk tweet, hvor han så tvivl om russernes agenda.

'Der er nogen, der virker meget snedige, men vi er et skridt foran', lyder det.

Tv-udsagn

Også Mykhailo Podalyak, der er rådgiver for præsident Volodymyr Zelenskyj, er skeptisk over for nyheden om, at Rusland bare skulle forlade Kherson sådan uden videre.

'Handlinger siger mere end ord. Vi ser ingen tegn på, at Rusland forlader Kherson uden kamp. En del af Ruslands styrker er stadig i byen, og yderligere reservesoldater er til stede. Ukraine befrier regionen på grund af efterretninger - ikke iscenesatte udsagn i tv', skriver han på Twitter.

Det hele bakkes om af præsident Volodymyr Zelenskyj, der onsdag aften fortalte, at de ikke regner med at få nogen gaver fra fjenden. De forsvinder ikke bare, fortalte han.

En fælde?

Før den russiske udmelding har der da også været meldinger om, at Ukraine er klar på, at det hele kunne være en fælde.

Tidligere på ugen fortalte Natalia Humeniuk, der er talskvinde for Ukraines hær i den sydlige region af landet, at de er klar på det meste.

- De forsøger at skabe et bestemt indtryk ved at bruge falsk information. De forsøger at give et indtryk af, at de forlader området.

- Men der er nogen, der mener, at de forsøge at snyde os. Derfor kan det betydem at de forsøger at lokke den ukrainske hær i en fælde i regionen, sagde Natalia Humeniuk.

Stort nederlag

seniorforsker med speciale i Rusland ved DIIS, Flemming Splidsboel er dog ikke i tvivl. Uanset hvad, er der tale om et nederlag for Rusland.

- Lige nu er det tungt for russerne. Det er et stort nederlag, og det er de nødt til at acceptere, siger han til Ekstra Bladet.

Seancen blev live-transmitteret på russisk stats-tv, og ifølge Splidsboel var samtalen et sørgeligt forsøg på at få lidt lemonade ud af en muggen citron.

- De står da med ryggen mod muren Surovikin fortæller til forsvarsministeren, hvor godt det går andre steder. Men det er noget, han ligesom er nødt til. Det er noget, styret er nødt til at gøre for at opretholde ideen om, at det går bedre, end det gør.

- Så selvom de vil få det til at fremstå som noget positivt, så er det klart, at mange russere vil godt kunne gennemskue det her, siger han til Ekstra Bladet.

