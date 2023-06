Er det hele sat på pause?

Jevgenij Prigozjin fortalte torsdag, at Wagner-gruppen har påbegyndt sin retræte fra Bakhmut

Ifølge en amerikansk tænketank har Ukraine sat modoffensiven på pause for at genoverveje, om taktikken er den rigtige

I månedsvis har Ukraine planlagt en modoffensiv, der skulle gøre livet surt for russerne.

Men missionen er efter sigende sat på pause for nu. Det skriver den amerikanske krigs-tænketank Institute for The Study of War (ISW) i deres seneste opdatering.

Her fremgår det, at selv om der i løbet af weekenden har været enkelte offensive ukrainske aktioner, så skulle modoffensiven nu være på pause.

Det billede bekræftes af lederen af det estiske forsvars efterretningstjeneste, Margo Grosberg, der fredag fortalte, at vi ikke ville se nogen offensiv de kommende syv dage.

Også det amerikanske medie Wall Street Journal har skrevet, at den del af krigen i Ukraine nu er sat i bero.

ISW understreger dog, at der ikke er tale om enden på modoffensiven Ukraine. Der er blot tale om en afbrydelse af angrebene, mens Ukraine genovervejer, om de har lagt den rette plan.

Annonce:

Derudover skriver Ministry of Defence i deres daglige opdatering om krigen i Ukraine, at russerne i øjeblikket er i gang med at flytte tropper fra den sydlige del af Ukraine til den østlige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

I sin daglige videotale takkede præsident Volodymyr Zelenskyj i lørdags Ukraines allierede for deres hjælp efter dæmningskollapset i sidste uge. Arkivfoto: Sergei Supinsky/Ritzau Scanpix

Enorme tab

Seneste melding fra det britiske forsvarsministeriums efterretninger er, at heftige kampe mellem Rusland og Ukraine lige nu betyder, at begge sider lider kæmpe tab - men især Rusland er hårdt ramt.

De hårdeste kampe finder lige nu sted i regionerne Zaporizjzja og Donetsk samt omkring byen Bakhmut.

De mange kampe går hårdt ud over styrkerne, og ifølge efterretningerne har Rusland lidt de største tab siden de mest intense kampe i Bakhmut tilbage i marts.

Ukrainske Bakhmut ligger i ruiner efter syv måneder med kampe. Se, hvor slemt det står til, i videoen her

Storbritanniens Forsvarsministerium skriver desuden i sine efterretninger, at Ukraine gør fremskridt i de tre førnævnte regioner.

'I alle disse områder fortsætter Ukraine med at gøre små fremskridt og fortsætter med offensive operationer.'

'I syd har russiske styrker udført relativt effektive forsvarsoperationer,' skriver de dog også.

Danske Mike i Ukraine: Vi udvælger dem der skal dø

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj sagde på et G7-pressemøde i Hiroshima søndag, at han ikke tror, Bakhmut er under ukrainsk kontrol længere. Efterfølgende har en talsmand rettet ham