Er det Putins nye mål?

Rusland har ikke formået at erobre Kiev, men Putin har brug for snart at kunne markere Ukraine-invasionen som en succes

Hvis Rusland havde troet, at 'den specielle operation' i Ukraine kun ville tage nogle få dage, og at hovedstaden Kiev ville falde bare ved synet af de russiske tropper, måtte de hurtigt tro om igen.

I stedet har de russiske styrker mødt voldsom modstand, og fem uger efter krigen startede begyndte de russiske styrker at trække sig tilbage fra Kiev på grund af den store modstand.

Rusland er dog på ingen måde på vej helt ud af Ukraine, og i stedet lyder meldingerne nu på, at Rusland vil koncentrere kræfterne omkring Donbas og det sydlige Ukraine.

Og så er der en helt særlig dato, som alene kan stå som et mål for Rusland.

Således er der kun godt en måned til 9. maj, hvor Rusland årligt fejrer sejren efter 2. verdenskrig, og ifølge vestlige efterretningstjenester har Putin en særlig interesse i at have en aktuel militær sejr, som kan blive markeret ved samme lejlighed.

- Paraden er lige om hjørnet, så det har helt sikkert noget at sige, siger Esben Salling Larsen, der er ekspert i militære strategier ved Forsvarsakademiet.

Han vurderer derfor, at Putin har nogle ønsker til nogle mål, der skal opnås inden da.

- Jeg tror, han vil kunne nå at få territoriet fra de to udbryderrepublikker (Donetsk og Luhansk, red.), og jeg tror, det er hans primære plan. Og så tror jeg også, han gerne vil bevæge sig hele vejen op til Odessa og afskære Ukraine fra havet. Det tror jeg dog, han vil fejle i, men det vil vise sig, siger Esben Salling Larsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Mange flygter i disse dage fra det sydøstlige Ukraine efter meldingen om et øget russisk fokus på området. Her er det i byen Kramatorsk i Donetsk søndag. Foto: Fadel Senna/AFP/Ritzau Scanpix

Risikerer tab

Rusland meldte da også selv ud i sidste uge, at deres militære operation havde 'skiftet fokus', så man nu koncentrerede sig om udbryderrepublikkerne, og efterhånden er der flere tegn på, at de russiske øjne er rettet mod syd.

- Spørgsmålet er, hvor ambitiøse Rusland vil være i syd. Vil de konsolidere det, de har, eller er de ude på at få lidt mere. Og gættet er selvfølgelig, at de vil have lidt mere. Så ud over de to udbryderregioner vil de måske forsøge at afskære Ukraine så vidt muligt fra Sortehavet, siger han.

En af Ruslands store udfordringer lige nu er dog den tilbagetrækning, der er i gang i det nordøstlige Ukraine, hvor det vil komme til at tage tid at flytte tropper derfra og til sydøst, hvor det også samtidig er spørgsmålet, hvilken forfatning, de tropper er i.

- Det er risikofyldt for dem, for de risikerer at lide tab, når de trækker sig tilbage på den måde, siger Esben Salling Larsen.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Et ødelagt militærkøretøj i byen Volnovakha i Donetsk er et tydeligt bevis på de kampe, der foregår i området. Foto: Alexander Ermochenko/Reuters/Ritzau Scanpix

'Pause' i op til to uger

I og med Rusland ikke har kontrol med det centrale Ukraine, er de nødt til at bevæge sig mod nord gennem Hviderusland og rundt om Ukraine for at komme ned til sydøst.

- De skal i hvert fald bruge en uge på at komme rundt, og det er nok ikke nødvendigvis kampklare enheder, der bliver trukket ud, siger han.

Han vurderer, at Rusland vil have behov for en kamppause på en-to uger for at kunne påbegynde en ny fase. Under kamppausen vil Rusland derfor formentlig holde sig til mere langtrækkende angreb såsom artilleri, mens de ikke vil lave større fremrykninger på landjorden.

- Men det kan godt være, at Putin af hensyn til informationskrigen vil gøre noget tidligere, siger han.

Esben Salling Larsen har derfor et særligt øje på Odessa, der ligger i den nordvestlige del af Sortehavet.

- Man kan vælge at have intensiveret bombardementet for at markere, at man har flyttet fokus derhen. Men det kan også handle om, at man vil binde ukrainske styrker til at forsvare Odessa, siger han.

Mens Rusland altså påstår, at de af egen vilje har trukket sig væk fra Kiev, er de kommet under fornyet pres fra omverdenen, efter der er kommet invasioner frem om, hvad der ligner voldsomme drab på civile i Kiev-forstaden Butja.