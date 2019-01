Erdogan og Putin finder fælles fodslag om Syrien

På et topmøde onsdag er præsidenterne i Tyrkiet og Rusland blevet enige om, hvordan de to lande vil håndtere situationen i Syrien, når USA trækker sig fra landet.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, siger på et pressemøde efter mødet med sin russiske modpart, Vladimir Putin, at de to lande ikke har flere uenigheder om, hvordan situationen skal håndteres.

En borgerkrig har hersket i Syrien i flere år. Her har den russiske regering støttet det siddende regime med præsident Bashar al-Assad i spidsen.

Siden al-Assad har fået overhånden har Tyrkiet og Rusland indgået en aftale om en zone i provinsen Idlib, hvor regimet vil holde sig fra at angribe oprørere.

- Uheldigvis er der mange problemer der. Og det kan vi se, siger Putin stående ved Erdogans side på et pressemøde onsdag.

Putin siger videre, at Tyrkiet gør meget for at holde orden på situationen, men at begge lande er forpligtet til at gøre mere for at få en ende på "terroristernes handlinger".

Både Erdogan og Putin erklærer, at det er vigtigt, at der ikke bliver et tomrum til "terrorister", når USA, som præsident Trump har varslet, trækker sig fra landet.

Definitionen af terrorister har hidtil været forskellig fra diverse parter involveret i borgerkrigen.

Putin oplyste yderligere på pressemødet, at han snart vil være vært for et topmøde mellem Rusland, Tyrkiet og Iran om fremtiden i Syrien.