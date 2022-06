Erdogan overvejer dødsstraf for at starte skovbrand

Justitsministeriet i Tyrkiet er i gang med det juridiske arbejde for at genindføre dødsstraf.

Tilbage i 2004 ophævede Tyrkiet ellers dødsstraffen. Det var et år efter, at Recep Tayyip Erdogan blev premierminister.

Nu er han præsident, og nu taler han åbent om, at der måske er behov for dødsstraf igen.

Erdogan har talt om at skærpe straffen for at starte skovbrande.

I øjeblikket er der en stor skovbrand i gang ved Tyrkiets kyst til Det Ægæiske Hav. Der er mistanke om, at den er påsat.

Myndighederne siger, at de har anholdt en mistænkt brandstifter, og han har også erkendt, at han har startet skovbranden.

Den har ødelagt 4500 hektar skov nær ferieområdet Marmaris. Lørdag siger brandvæsnet, at den er blevet inddæmmet.

Erdogan besøgte fredag området, og han har efterfølgende talt om behovet for en hård straf til en eventuel gerningsmand.

Straffen for at antænde en skovbrand skal være 'skræmmende'.

- Og hvis det indebærer en dødsstraf, så er det en dødsstraf.

Justitsminister Bekir Bozdag siger, at præsidentens kommentarer er 'en instruks til os'.

- Vi er begyndt at arbejde med det i ministeriet, siger justitsministeren.

Han tilføjer, at maksimumsstraffen for at starte en skovbrand i dag er ti års fængsel.

Straffen kan hæves til livsvarigt fængsel, hvis det sker i forbindelse med organiseret kriminalitet.

I torsdags sagde indenrigsminister Suleyman Soylu, at en mistænkt er blevet anholdt. Han skal have erkendt at have startet branden ved Marmaris på grund af frustration over familieproblemer.

Branden ved Marmaris er sommerens første større skovbrand i Tyrkiet. Den vækker dystre minder fra i fjor, da 140.000 hektar skov - et areal større end Lolland - gik op i flammer hen over sommeren.

Det var en kedelig rekord.

Vahit Kirisci, Tyrkiets minister for skov, siger, at 88 procent af alle skovbrande i Tyrkiet er startet af mennesker.

Ifølge lokale embedsmænd mangler myndighederne såvel ordentligt materiel som mandskab til at klare en ny sommer med mange brande.