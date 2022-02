Eskalering nær fronten: Børnehave bombarderet

Der er frygt for, at angreb som det torsdag morgen kan blive brugt af Rusland til at retfærdiggøre en invasion af Ukraine

Børnene var ved at spise morgenmad, da en 122 mm mortergranat fra de russisk-støttede separatister, ifølge det ukrainske militær, ramte ned i legerummet i den anden del af børnehaven i de tidligere morgentimer. Den flåede et stort hul i væggen, og murbrokker fløj ind på gulvet til alle sider og blandede sig med børnenes legetøj.

Udenfor rev fragmenter store huller i garageporte, og børnene blev evakueret fra stedet i byen Stanytsia Luhanska, et par kilometer fra frontlinjen i Østukraine. I alt blev børnehaven ramt af to mortergranater. Den anden ramte ude på legepladsen.

– Hvis det var sket blot lidt senere, ville børnene måske have været der, forklarede den 33-årige pædagog Julia til Ekstra Bladet med tårer i øjnene.

Hun var netop ved at give børnene mad, da angrebet skete. Derefter var det meget normalt, at børnene ville blive spredt rundt på hele arealet for at lege.

– Det er heldigt, at ingen mistede livet. Det er forfærdeligt, hvad der er sket, uddyber Julia, der frygter, at dette angreb vil være starten på en større russisk invasion af Ukraine.

– Jeg fortalte børnene, som var bange, at det bare er en leg, at det bare er torden. De små børn forstod slet ikke, hvad der skete, mens de ældre børn her var bange, siger hun.

33-årige pædagog Julia. Foto: Emil Filtenborg

Soldater ved fronten i Ukraine sætter ord på situationen.

Et af mange angreb

Angrebet i Stanytsia Luhanska var blot en af mange i dag langs den ukrainske frontlinje, hvor OSCE har meldt om flere brud på våbenhvilen. Der er ingen meldinger om, at russiske eller ukrainske styrker har forsøgt at krydse frontlinjen, men angrebene får stor opmærksomhed, da de kommer på et tidspunkt med frygt for en russisk invasion.

Rusland har lige nu omkring 150.000 soldater nær den ukrainske grænse, ifølge den amerikanske præsident, Joe Biden.

USA og dets allierede har advaret om, at en russisk invasion af Ukraine kan være nært forestående, og det frygtes, at dagens mange angreb langs den frontlinjen vil blive brugt af Rusland til at retfærdiggøre en invasion.

Militærets repræsentant ved børnehaven fortalte Ekstra Bladet, at Rusland hele dagen har forsøgt at provokere de ukrainske styrker langs frontlinjen. Det er dog ikke lykkedes, forklarede militærets repræsentant, der forklarer, at de ukrainske styrker forsøger at holde sig i ro.

Militærets repræsentant ved børnehaven Borys forklarede til Ekstra Bladet, at han på trods de nuværende spændinger ikke tror, at Rusland vil invadere Ukraine. Det har de ikke nok tropper til for nuværende, forklarede han. Foto: Emil Filtenborg

Folkemord

I modsætning hertil har de Rusland og de russisk-støttede separatister anklaget Ukraine for at bryde våbenhvilen, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, har for nylig sagt, at han mener, at Ukraine begår folkemord inde i områderne, der er kontrolleret af separatisterne.

Aleksij Babchenko, der er leder af den civile og militære administration i nabobyen Hirske nær frontlinjen i Østukraine, forklarede Ekstra Bladet, at flere byer nær fronten i dag blev ramt af artilleriangreb i et omfang, som han ikke har set længe.

– Der er store skader, men vi kender ikke omfanget endnu, forklarede Aleksij Babchenko, der mener, at det kun er et spørgsmål om tid, inden invasionen fra Rusland kommer.

Han har svært ved at forestille sig, at det på nuværende tidspunkt kan ende lykkeligt.

Pædagogen Julia vil slet ikke tænke på, om dette kan være startskuddet til noget større. Hun har hørt nyhederne om de russiske troppeopbygninger og håber blot det bedste.

– Vi hører ofte de her rygter, og jeg prøver bare at blokere det. Jeg håber bare på fred, siger hun.