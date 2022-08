Estland afviser russere på grænsen

Ruslands naboland Estland siger torsdag, at landet fra næste uge vil udelukke de fleste russiske statsborgere fra at kunne rejse ind i landet med visa udstedt af de estiske myndigheder.

Dermed vil også en populær rute for russere, der ønsker indrejse til resten af Schengen-zonen, lukke.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Selv om der vil være undtagelser for nogle russiske statsborgere, har den estiske regering også tænkt sig at indskrænke mulighederne for russere, der skal arbejde, studere eller på forretningsrejse i nabolandet.

Det siger den estiske udenrigsminister, Urmas Reinsalu.

Zelenskyj holder åbningstale ved dansk konference

Stramningen kommer efter en periode med ekstra pres på grænseovergangen mellem de to lande.

- Vi har set en enorm stigning i antallet af russiske borgere, der rejser ind i eller passerer Estland, siger Urmas Reinsalu i en udtalelse ifølge Reuters.

Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskyj, har tidligere udtalt, at de europæiske lande bør lukke for al indrejse for russiske borgere. Det skriver den amerikanske avis The Washington Post.

Overfor Berlingske er den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke totalt afvisende overfor det forslag.

- Alle forslag, der rammer Rusland, sanktioner og forslag, der kan retsforfølge russiske krigsforbrydelser. Alt det er vi åbne for at drøfte med vores europæiske og nordamerikanske kolleger, siger han i en kommentar til avisen.

Estland grænser op til Letland, som også er Ruslands naboland. I Letland vedtog parlamentet tidligere torsdag en udtalelse, der erklærer Rusland skyldig i 'målrettet folkedrab mod det ukrainske folk'.