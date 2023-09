Et år efter: Giv russerne til hajerne

Livet går videre i landsbyen Pryhir'ya, efter at russerne blev smidt ud, men intet er det samme længere. Flere beboere er døde, og traumerne hænger som en skygge over byen

(EKSTRA BLADET, UKRAINE): Det er over et år siden, at landsbyen Pryhir'ya som en af de første blev generobret af den ukrainske hær efter invasionen.

Dengang lå der udbrændte køretøjer i vejkanten, og russiske ammunitionskasser og feltrationer flød rundt i gadebilledet. En 16-årig pige var blevet voldtaget af russerne under besættelsen, og flere beboere var blevet skudt.

Volodimir, der er indehaver af byens kiosk, brød sammen i gråd, da Ekstra Bladet besøgte Pryhir'ya sidste år. Utrøstelig efter at have set sin bedste ven Igor bliver skudt af russerne. Ofte drak de russiske soldater sig fulde og skød rundt på folks huse, forklarede han dengang.

- I dag er det mere normalt her. Mange, der flygtede, er kommet tilbage. På overfladen virker alt ganske normalt, forklarer Volodimir til Ekstra Bladet, der genbesøger landsbyen.

Han er stadig indehaver af kiosken. De udbrændte køretøjer er væk, og selv om mange landsbyhuse stadig står ødelagte og forladte tilbage, så er der mere liv nu. Der er køer og gæs, der traver rundt i landsbyens gader, og der er også legende børn.

Det betyder dog langt fra, at alt er godt, forklarer Volodimir.

- Vi har hverken skyderier eller russere her længere. Det er godt, men det er stadig svært her, forklarer Volodimir, der tilføjer, at frontlinjen nu er over 60 kilometer væk.

Der mangler mange varer på hylderne i den lokale kiosk. Foto: Stefan Weichert

- De bør alle dø

Han forklarer, at vennen Igors hustru er taget til Polen, da hun ikke længere kunne holde ud at være i Pryhir'ya. Minderne om russerne, der skød hendes mand, hjemsøgte hende. Volodimir slår fast, at tid ikke læger alle sår. Nogle sår er for dybe og vil aldrig falme.

- Jeg har svært ved at se, hvordan livet nogensinde kan blive godt igen. Vi lever, men det hele er meget svært, siger Volodimir, der forsøger at holde tårerne tilbage.

- Der kan aldrig blive noget kompromis med Rusland. Det er umuligt, tilføjer han.

Der er flere ødelagte huse i Pryhir'ya og nabolandsbyerne. Foto: Stefan Weichert

Volodimir nærer et stort had til russerne. Han vil gå så langt til at sige, at der ikke kan blive nogen fred, så længe der er russiske soldater, der trækker vejret.

- Hvad er de for nogle mennesker? Det eneste kompromis er at samle dem alle sammen, tage dem til det arktiske hav og lade dem trave ud i havet. Måske vil hajerne sige tak.

Der er ingen kunder længere

Ukrainske flag hænger flere steder i landsbyen. Foto: Stefan Weichert

Volodimirs kiosk er næsten uden varer, og der er et stort rod. Køledisken er tom, hvor der ellers skulle være fyldt med spegepølser og kylling. Der er stadig slik til salg, men meget er faldet for sidste salgsdato. Volodimir sælger nu næsten kun brød, vand og sodavand.

- Folk køber ikke noget mere, for der er nok humanitær hjælp, forklarer Volodimir, der tilføjer, at en gratis bus tager borgerne til storbyen Kryvyi Rih to gange om ugen.

Ukrainske soldater, der ikke altid opfører sig ordenligt, slår sig indimellem ned i de forladte huse. Foto: Stefan Weichert

Der kan de hente gratis mad og drikke hos en nødhjælpsorganisation. Derfor er der ingen, der længere køber varer, og kiosken er derfor skyggen af sig selv.

Volodimir siger, at det derfor er svært at klare sig. Han mener, at nødhjælpsorganisationerne burde fokusere hjælpen mere mod fronten. Ellers ødelægger det de lokales økonomi.

Der er kommet mere liv i Pryhir'ya, hvor der blandt andet er børnefamilier. Foto: Stefan Weichert

Mange er uden arbejde

Det er dog ikke nemt for borgerne at købe varer, erkender Volodimir. Mange arbejdspladser er lukkede eller har måtte reducere antallet af medarbejdere. Mange lever derfor af, hvad de kan dyrke i deres køkkenhaver, men han mener stadig, at der burde være en mellemvej.

- Hvis nu krigen slutter, så kan det være, at det ændrer sig, men vi er stadig nødt til at tænke på vores land lige nu. Vi kan ikke bare leve af Vestens hjælp, siger han.

Folk er meget afhængige af deres husdyr og køkkenhaver i Pryhir'ya. Foto: Stefan Weichert

Mens Ekstra Bladet er på besøg, kommer der kun en kunde og køber is. Solen bager ned over landsbyen, og fuglene kvidrer lystigt.

- Hvis bare denne forbandede krig snart ville slutte, siger Volodimir.

Nogle vil gerne have et kompromis

61-årige Yevhenii tror på, at livet kan blive godt igen. Foto: Stefan Weichert

Selv om de fleste borgere i Pryhir'ya og nabolandsbyerne støtter kampen mod Rusland, så er krigstrætheden ved at indfinde sig. Nogle er sure over, at økonomien er dårlig, mens andre har svært ved at se, hvordan Ukraine kan vinde krigen.

De vil dog ikke citeres med navn. En borger forklarer, at de ukrainske soldater, som stadig kører igennem landsbyen og nogle gange holder til i forladte huse, ikke opfører sig ordentligt.

De lokale siger, at russerne rev hovedet af en statue til minde for heltene under Anden Verdenskrig, da de indtog landsbyen. Foto: Stefan Weichert

61-årige Yevhenii bor med sin søn og hustru i et lille landsbyhus. Han forklarer, at der er nogle borgere, som er klar til at give afkald på noget land, hvis det betyder fred, men at de fleste prorussiske borgere i landsbyen rejste væk sammen med de russiske soldater sidste år. De var bange for at blive.

Foto: Stefan Weichert

- Der var for eksempel Ruslan her i landsbyen, som hjalp russerne med at krydse floden og komme her. Han rejste ikke, så vi anholdte ham, da vi blev befriet, og sikkerhedstjenesten kom og tog ham, forklarer Yevhenii.

- Det er svært at sige, hvor mange prorussere, der er tilbage her. Det er ikke noget, som folk skilter med af god grund, tilføjer han.

