Et af anden verdenskrigs største mysterier er løst

Japans premierminister under 2. verdenskrig, Hideki Tojo, blev henrettet for krigsforbrydelser i 1948, men siden har ingen vidst, hvad der blev af hans jordiske rester.

Nu er mysteriet løst, efter en japansk krigsforsker har fundet et hemmeligholdt dokument fra det amerikanske militær, der fortæller om tiden efter henrettelsen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: Ritzau Scanpix

Hideki Tojo var premierminister i Japan under størstedelen af landets indblanding anden verdenskrig, da han sad på magten fra 1941-1944. Han var meget nationalistisk og stod bag Japans beslutninger om at gå i krig og besætte lande i Sydøstasien.

Efter krigen blev han anholdt og dømt for krigsforbrydelser, der blandt andet tæller massedrab på civile og udsultning af krigsfanger.

Han blev henrettet i 1948, men amerikanerne ønskede ikke, at hans grav skulle blive et tilholdssted for ultra-nationalister i Japan, som ville gøre ham til martyr.

Derfor brændte man liget, men ingen har siden vidst, hvad der skete med de jordiske rester i form af asken. Indtil nu.

Opdagede dokumenter

Professoren Hiroaki Takazawa fra Nihon University i Japan opdagede under en forskningstur til USA nogle dokumenter i det amerikanske statsarkiv i Washington, som han mente, kunne få stor betydning for opklaringen af sagen.

Han brugte år på at verificere ægtheden af dokumenterne og på at finde ud af, hvor vigtig en opdagelse det var. I sidste uge offentliggjorde Takazawa så sine fund.

Foto: Charles Gorry/Ritzau Scanpix

Spredt over havet

Ifølge dokumenterne blev Tojos aske spredt ud fra et amerikansk fly over Stillehavet omkring 50 kilometer øst for byen Yokohama i Japan. Den tidligere premierminister var blevet henrettet sammen med seks andre, som også fik deres aske spredt her.

I et af dokumenterne skriver en amerikansk major ved navn Luther Frierson blandt andet følgende:

'Jeg skriver under på, at jeg har modtaget de jordiske rester, overværet kremationen og personligt spredt asken fra benævnte henrettede krigsforbrydere over havet fra et overvågningsfly i den ottende hær(amerikansk hær i Sydøstasien, red.)'.

Mislykket selvmordsforsøg

Hideki Tojos oldebarn, Hidetoshi Tojo, udtaler til AP, at han er glad for, det var i japansk farvand, asken blev spredt.

- Hvis hans aske i det mindste blev spredt i japansk farvand... Så synes jeg, han har været heldig, siger han og fortæller, at han vil lægge blomster ved kysten med sine venner.

Hideki Tojo kunne have været død, tre år før han blev henrettet. Omkring en måned efter at Japan officielt overgav sig i krigen, skød han nemlig sig selv, men skuddet var ikke dræbende, da han ramte sig selv i maven, og han nåede derfor alligevel at blive anholdt, retsforfulgt og henrettet for sine gerninger.