Et opkald ændrede danske Peters liv totalt

Danske Peter Work skulle have været på Wall Street, i det sekund det første fly ramte World Trade Center. Men dagen før var hans møde blevet aflyst, og det fik ham til at ændre sit liv radikalt

I starten af dette årtusind var danske Peter Work på toppen af finansverden.

Han boede i New York og stod i spidsen for et nystartet firma, der var på nippet til at blive børstnoteret. Pengene væltede ind, og han levede det glamourøse liv på Wall Street med alt fra dyrt tøj til luksusbiler.

Men var han lykkelig?

Svaret kom først 11. september 2001. For imens livet på Wall Street buldrede af sted, havde aarhusianeren sit lille frirum i Californien, hvor han og konen nød weekenderne. Væk fra alt kaosset på Manhattan, men det hurtige liv med arbejde og penge hev stadig i ham.

Lige indtil den skæbnesvangre dag for præcis 20 år siden.

- Jeg havde været på weekend i Californien, men som vi ofte gjorde, tog vi et natfly til New York, fordi jeg skulle til et møde. Da min kone og jeg var i lufthavnen, fik vi et opkald fra min sekretær, der fortalte, at mødet var aflyst. Jeg blev faktisk ret irriteret, men vi besluttede at tage til New York alligevel og ordne nogle ting. Det viste sig senere, at det aflyste møde ændrede alt for mig, siger Peter Work til Ekstra Bladet.

Peter Work på sin vinmark i byen Lompoc syd for Santa Maria i Californien. Privatfoto

Flyet ramte kl. 8.46

Danskeren havde nemlig købt en togbillet, og hans tog var planlagt til at lande på Wall Street kl. 8.45. Et minut før det første fly bragede ind i World Trade Centers nordlige tårn. Få meter fra det sted, hvor Peter Work burde have befundet sig.

- Det var fuldstændig surrealistisk. Vi troede ikke på det, men fik det så bekræftet på vores computere i det store konferencelokale, hvor jeg sad. Det blev efterfølgende evakueret, og vi tog tilbage til vores hotel i New Jersey, hvor vi havde udsigt ud over Manhattan. Jeg husker, at der var en skyfri himmel, så vi kunne se de to tårne brænde. Det var et mareridt. Det var bare uhyggeligt, siger Peter Work til Ekstra Bladet.

Peter Work sagde til sin kone, at han bare gerne ville hjem til Californien. Luftrummet var lukket, så de måtte med et tog klokken to om natten via Chicago. Og så tog Peter og Rebecca den beslutning, der ændrede deres liv.

- Der er ingen tvivl om, at oplevelsen 11. september gav os noget at tænke over. Vi havde altid drømt om at bo på vores ranch, men vi havde ikke modet til det. Angrebet på World Trade Center var noget forfærdeligt noget, men for os gav det et spark bagi, siger Peter Work til Ekstra Bladet.

Peter Work sammen med sin kone, Rebecca. Privatfoto

Tog fire år

Med udgangen af 2001 havde det dansk-amerikanske par forladt New York for altid. Nu skulle de lære at være landmænd og dyrke vin. Et nyt kapitel startede for danskeren, men spøgelset fra 11. september hjemsøgte ham stadig.

- De første tre-fire år kunne jeg slet ikke være i New York. Jeg kunne ikke komme tilbage. Da jeg første gang tog hen til muren med de omkring 3000 ofre, var det meget hårdt, siger Peter Work til Ekstra Bladet.

Her 20 år senere er Peter Work i New York omkring en gang årligt, hvor han har gjort det til en tradition at besøge Ground Zero. Det sted, han burde have været 11. september, men blev skånet fra takket været et aflyst møde.

- Hvordan er dit liv i dag, efter du forlod Wall Street?

- Det er ikke andet end smil. Vi er lille vinhus, men vi er meget stolte over det, vi laver. Vi betragter os som foregangsmænd her på vestkysten i USA, da vi er det første vinhus, der er både økologisk og biodynamisk herover. Jeg styrer vinmarken, og Rebecca sidder ovenpå på et lille kontor. Det er vores nye liv, og vi er meget lykkelige, siger Peter Work til Ekstra Bladet, inden han gør klar til første plukkedag i denne sæson.

Peter Work er født og opvokset i Danmark, hvor han også arbejdede i 80'erne og 90'erne. Han var på udveksling i USA i 1981-1982, inden han permanent flyttede derover i 1999. Her mødte han sin kone, Rebecca fra Alaska, og de har nu boet sammen i over 20 år.

