Etårig fundet død efter russisk angreb

I Ukraine har beredskabet fundet liget af et meget lille barn efter et russisk missilangreb fredag

I den ukrainske by Kryvyi Rih har redningsfolk arbejdet på højtryk for at finde overlevende efter et russisk missilangreb fredag.

I løbet af eftersøgningen blev et lille barn fundet død blandt murbrokkerne i et lejlighedskompleks.

Det meddelte guvernør Valentyn Reznichenko fra Dnipropetrovsk-regionen via det sociale medie Telegram, skriver AP News blandt flere andre nyhedsmedier.

'Redningsfolk fandt liget af en 1-1,5 årig dreng blandt murbrokkerne i en bygning ødelagt af en russisk raket', skrev han.

Drengen er blandt fire, der er blevet dræbt under missilangrebet. Derudover er 13 såret, hvor fire af dem er børn, oplyser myndighederne.

Redningsarbejdere har været i gang hele lørdagen for at finde overlevende efter et russisk missilangreb fredag. Foto: Stringer, Ritzau Scanpix

Største angreb på hovedstaden

I løbet af fredagen blev 76 missioner affyret fra russisk side i et forsøg på at ødelægge energi-infrastrukturen med ønsket om at få ukrainerne til at gå igennem en kold og mørk vinter.

Angrebet fredag ramte store dele af det centrale, østlige og sydlige Ukraine, og her lykkedes det russerne at gøre stor skade.

Der var også en del strømafbrydelser som følge af angrebet.

Kiev blev også ramt, og angrebet betegnes som det største på hovedstaden siden Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Hovedstaden blev beskudt af 40 missiler, har myndighederne oplyst.