Etiopien erklærer krisetilstand: Oprørere rykker frem

Etiopien erklærer landsdækkende krisetilstand, mens Tigrayfolkets Befrielsesfront (TPLF) melder om militære fremskridt.

Det oplyser etiopiske statsmedier tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den etiopiske regering, der ledes af premierminister Abiy Ahmed, har i næsten et år været i konflikt med Tigrayfolkets Befrielsesfront.

Det er en oprørsbevægelse, der holder til i den nordlige Tigray-region.

TPLF har ifølge nyhedsbureauet Reuters de senest dage meldt om store fremskridt.

Gruppen har sagt, at den nu overvejer at rykke frem mod hovedstaden Addis Abeba.

- Krisetilstanden skal beskytte civile mod de grusomheder, som terrorgruppen TPLF har begået i adskillige dele af landet, melder det statsejede medie Fana Broadcasting Corporate.

Meldingen kommer, to dage efter at premierminister Abiy Ahmed opfordrede almindelige borgere til at gribe til våben for at forsvare sig selv mod TPLF.

Også myndigheder i Addis Abeba er kommet med en lignende opfordring.

Således lød det tirsdag, at borgere skulle registrere deres våben og gøre sig klar til at forsvare deres nabolag. Det skriver Reuters.