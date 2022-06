EU-chef: Farligt for verdens stabilitet

Det er en krigsforbrydelse, når Rusland blokerer enorme mængder korn fra at forlade Ukraine og dermed bidrager til global fødevaremangel.

Sådan lyder det mandag fra EU's udenrigschef, Josep Borrell.

Han siger desuden, at Rusland skal holdes ansvarlig, hvis det fortsætter.

- Man kan slet ikke forstå, at millioner af ton korn stadig bliver blokeret i Ukraine, mens folk i resten af verden sulter. Det er en ægte krigsforbrydelse, siger Borrell under et møde med EU's udenrigsministre.

Vesten har også tidligere forlangt, at Rusland stopper med at blokere eksport af korn fra havne ud til Sortehavet i det sydlige Ukraine.

Blokaden har ført til frygt for regulære sultkatastrofer i udsatte lande.

EU støtter FN's forsøg på at få forhandlet en aftale mellem Ukraine, Rusland og Tyrkiet om at få eksporteret kornet. Det er hidtil ikke lykkedes.

Rusland påstår, at stigende priser og fødevaremangel i Mellemøsten og Afrika skyldes de sanktioner, som Rusland er blevet pålagt på grund af krigen.

Det afviser EU dog.

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er europæiske sanktioner, der skaber denne krise. Vores sanktioner rammer ikke mad og gødning.

- Problemet er den russiske blokade af ukrainsk korn, siger Borrell.

Den franske udenrigsminister, Catherine Colona, siger mandag, at 'Rusland skal stoppe med at lege med global hungersnød'.

- Fortsat at blokere for korn er farligt for verdens stabilitet, siger hun.

Ukraine er sædvanligvis en af verdens største eksportører af korn. Men eksporten er stagneret, og over 20 millioner ton korn er blevet fanget i siloer, siden Rusland invaderede landet og blokerede eksport fra flere havne.

Ukraine høstede 84 millioner ton korn i 2021. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Det var en rekord og en stigning fra 65 millioner ton i 2020.

