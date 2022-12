EU er nået til enighed om et prisloft for russisk olie

EU-landene er nået til enighed om et prisloft for russisk olie på 60 dollar per tønde, efter at Polen har givet grønt lys.

Det siger EU-ambassadører til nyhedsbureauet AFP.

Formålet med prisloftet er at presse Ruslands indtægter fra oliesalg og samtidig holde den globale olieforsyning på et stabilt niveau.

Beslutningen vil blive officiel i weekenden, siger Polens EU-ambassadør, Andrzej Sados.

Polakkerne havde været imod en godkendelse af prisloftet for at undersøge en mekanisme, som ville holde prisloftet under markedsprisen.

Sados siger, at denne mekanisme vil holde prisloftet på mindst fem procent under markedsniveauet.

Polen afviste onsdag et prisloft på 65 dollar, da det vurderedes at være for højt. Grækenland ville omvendt ikke under 70 dollar per tønde.

EU ventes søndag at formalisere aftalen.

Annonce:

EU-Kommissionen havde tidligere på ugen bedt de 27 EU-lande om at stemme for kommissionens forslag om et prisloft på 60 dollar per tønde russisk olie. Det skrev Wall Street Journal torsdag.

Analytikere i selskabet Goldman Sachs mener, at EU med det foreslåede prisspænd på 60 til 70 dollar kan undgå større modsvar fra Rusland. Til gengæld mener analytikerne også, at forslaget er umuligt at håndhæve.

EU-kommissær for energi Kadri Simson sagde allerede torsdag, at hun troede på, at de dybe uenigheder blandt EU-landene ville blive overvundet.

EU-landenes stats- og regeringschefer fastsatte på topmødet i oktober en række betingelser for indgrebet. De skal forhindre negative konsekvenser som eksempelvis mangel på gas.

Betingelserne begrænser EU-Kommissionens mulighed for at ændre på det omstridte forslag.

Lande som Tyskland, Holland og Danmark har generelt været skeptiske over for indgreb i markedet. De har udtrykt bekymring for, at Rusland vil finde andre markeder at sælge gas til, hvis EU griber ind i priserne.